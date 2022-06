‘Stranger Things’ 37 yıllık şarkıyı zirveye taşıdı

‘Stranger Things’in rekor kıran dördüncü sezonu 37 yıllık bir şarkıyı müzik listelerinin zirvesine taşıdı.

Fotoğraf: Netflix

Bir grup arkadaşın, özel güçleri olan arkadaşlarıyla birlikte dünyayı doğaüstü kötülüklerden korumaya çalışırken yaşadıkları maceraları anlatan dizi üç yıl aranın ardından 27 Mayıs’ta dördüncü sezonuyla izleyiciyle buluştu.

Netflix’in verilerine göre 23-29 Mayıs haftasında dizinin dördüncü sezonu 286,8 milyon saat izlenerek İngilizce dizilerde açılış hafta sonu rekorunu kırdı.

Dizinin bu başarısı Britanyalı şarkıcı Kate Bush’a yaradı.

1985 tarihli ‘Running Up That Hill’ dördüncü sezonun çok kritik bir sahnesinde çalıyor ve ardından senaryo gereği tekrar tekrar duyuluyor (henüz izlemeyenler için spoiler vermemek için ayrıntıya giremiyoruz). Şarkı iTunes’un ABD ve Britanya listelerinde zirveye çıkarken ve Spotify dünya listesinde her geçen gün yükselerek zirveyi zorluyor; ikinci sırada.

Stranger Things’in müzik süpervizörü Nora Felder, Vanity Fair’e dizinin, 1986 yılında gençlerin en sevdiği şarkı olabilecek bir parçaya ihtiyaç duyduğunu anlattı. Aynı zamanda karakterin abisinin trajik ölümünden sonra yaşadığı depresyon ve yalnızlık hissini anlatan bir şarkı olması gerektiğini söyleyen Felder “Şarkının Max’in deneyimini yansıtması ve o an ihtiyacı olan güç ve desteği vurgulaması gerekiyordu” dedi.