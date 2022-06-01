‘Stranger Things’ rekor kırdı: Dünya hafta sonunu diziyi izleyerek geçirmiş

Netflix’in en popüler yapımlarından ‘Stranger Things‘ hafta sonunda dünya çapında 287 milyon saat izlenmeye ulaştı.

Fotoğraf: Netflix

Bir grup arkadaşın, özel güçleri olan arkadaşlarıyla birlikte dünyayı doğaüstü kötülüklerden korumaya çalışırken yaşadıkları maceraları anlatan dizi üç yıl aranın ardından 27 Mayıs’ta dördüncü sezonuyla izleyiciyle buluştu.

Netflix’in verilerine göre 23-29 Mayıs haftasında dizinin dördüncü sezonu 286,8 milyon saat izlenerek İngilizce dizilerde açılış hafta sonu rekorunu kırdı.

Daha önce bu rekor ikinci sezonuyla ‘Bridgerton‘ dizisine aitti. Marttaki açılış hafta sonunda dizi 193 milyon saat izlenmişti.

‘Bridgerton‘ daha sonra ilk 28 gününde 656 milyon saat izlenerek tüm zamanların en çok izlenen İngilizce dizisi olmuştu.

‘Stranger Things’ ise henüz ilk üç gününde bu sürenin yüzde 44’ünü tamamladı. Bu durumda ‘Bridgerton‘ın diğer rekorunu da kırması kuvvetle muhtemel.

Ayrıca aynı hafta Stranger Things’in ilk üç sezonu da platformun ilk beş listesinde yer aldı.

Dördüncü sezonu ise Türkiye’nin aralarında bulunduğu 94 ülkede birinciliği kaptı.