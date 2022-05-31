Will eşcinsel mi: ‘Stranger Things’ oyuncuları yanıtladı

Netflix’in en çok izlenenler listesinde bir numaradaki ‘Stranger Things’in ana karakterlerinden Will’in arkadaşı Mike hakkındaki duyguları izleyecinin merakını cezbetmeye devam ediyor. Will karakteri eşcinsel mi? Oyuncular yanıtladı.

Mike, El ve Will… Fotoğraf: Netflix

Bir grup arkadaşın, özel güçleri olan arkadaşlarıyla birlikte dünyayı doğaüstü kötülüklerden korumaya çalışırken yaşadıkları maceraları anlatan dizi üç yıl aranın ardından dördüncü sezonuyla izleyeciyle buluştu.

‘Tepetaklak dünyada’ bir süre mahsur kaldıktan sonra kurtarılan ancak hayatına devam etmekte ve arkadaşlarıyla yeniden ilişki kurmakta zorlanan Will karakterinin (Noah Schnapp) cinsel yönelimi üzerine spekülasyonlar hız kazandı.

Will’in eşcinsel olduğu ve cinsel kimliğini açıklamakta zorluk çektiği teorisi dördüncü sezonda güçlendi.

İlk bölümde kendilerine ilham veren tarihi bir kahramanla ilgili sunum yaptıkları ödevleri için Will’in seçimi Alan Turing oldu. Dehası sayesinde İkinci Dünya Savaşı’nın seyrini değiştiren Turing 1950’lerde cinsel yönelimiyle ilgili ‘suçlu‘ bulunmuş ve ‘tedavi‘ye zorlanmıştı. Daha sonra intihar etmişti.

Will’in sınıfta kendisine ilgi gösteren bir kızın dokunuşundan da rahatsız oluyor gibi görünüyor.

El’in sevgisili Mike karakterine aşık olabileceği söylenen Will’in uzun süre sonra yakın arkadaşıyla görüştüğü sahne de eşcinsel olabileceğinin kanıtı olarak sunuluyor. Will ikinci bölümde bir araya geldiği Mike’ın kendisiyle ilgilenmemesine bozulmuş görünüyor.

Daha sonra dördüncü bölümde iki arkadaş ilişkiler üzerine sohbet ederken Will’in Mike’a verdiği tavsiye de manidar: “Bazen açılmak korkutucu olabilir, gerçekten nasıl hissettiğini söylemek, hele ki en çok önem verdiğin insana söylemek zor. Çünkü ya gerçeği beğenmezlerse?”

İzleyici teorileri, hayranların dilekleri bir yana Will karakterini canlandıran Schnapp ile El’e hayat veren Millie Bobby Brown’ın Variety’ye anlattıkları görüşleri farklı.

Schnapp dizinin yazarlarının Will’in cinselliğine yaklaşımını daha muğlak olduğu görüşünde: “Açıkça bir şeye işaret etmediklerini düşünüyorum. Bence işin güzelliği burada; seyircinin yorumuna açık. Will büyümeyi mi reddediyor yada arkadaşlarında daha mı yavaş olgunlaşıyor ya da gerçekten eşcinsel mi.”

Bu noktada rol arkadaşı Brown “Yıl olmuş 2022, artık her şeyi etiketlemek zorunda değiliz” diyerek lafa girdi ve şöyle devam etti: “Will karakteri kişisel meseleleriyle uğraştığı süreçten geçen bir insan ve bence bu çok hoş. Onun gibi bilmeyen bir sürü çocuk var ve ve bu sorun değil. Ne olduğunu bilmemek sorun değil, etiketlememek sorun değil”.