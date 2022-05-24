‘Stranger Things’in son bölümün üzerinden üç yıl geçti: Yeni sezon öncesi ilk üç sezonun özeti

‘Stranger Things‘in üçüncü sezonunun yayınlanmasının üzerinden üç yıl geçti. Dördüncü sezonun yayınlanmasına sayılı günler kala hikayede bazı önemli noktaları unutanlar için hızlıca bir ‘önceki bölümlerde…’

Fotoğraf: Netflix

Netflix’in en popüler dizilerinden Stranger Thing 27 Mayıs’da dördüncü sezonuyla dönüyor.

Son sezonun üzerinden geçen yaklaşık üç yıl içinde neler olduğunu hatırlamak isteyenler için Netflix dört- beş dakikalık özet videolar yayınladı.

Birinci sezon

Hatırlanması gereken kilit olaylar: Will Byers’ın kayboluşu, Barb’ın ölümü, Eleven’ın Hawkins Ulusal Laboratuvarı’ndan kaçısı ve Joyce’un Will’le konuşmak için yılbaşı süslemeleri ışıkları kullanması.

İkinci sezon

Hatırlanması gereken kilit olaylar: Mind Flayer’ın (gölge canavar) Will’i ele geçirmesi, Max ve Billy’nin Hawkins’e gelişi, Eleven ve Hopper’ın baba-kız ilişkisi, Joyce’un erkek arkadaşı Bob’un ölmesi, Steve’in pislik adamdan dünyanın en iyi çocuk bakıcısına dönüşmesi.

Üçüncü sezon

Hatırlanması gereken kilit olaylar: Mind Flayer’ın Billy’yi ele geçirmesi, Eleven’ın güçlerini yitirmesi, Billy’nin fedakarlığı ve Joyce’un ailesiyle birlikte taşınmaya karar vermesi. Ve Hopper’ın ölmesi, aslında ölmemesi.

Dizinin oyuncularının anlatımıyla hafızlarını tazelemek isteyenler için bir de bonus video!