‘Stranger Things’in Vecna’sı ‘Game of Thrones’un Gece Kralı’yla akraba çıktı!

‘Stranger Things’in izlenme rekoru kıran dördüncü sezonunun ‘kötüsü’ Vecna’nın yaratıcısı karakterinin yaratıcısı süreci anlattı.

Fotoğraflar: Netflix

Vecna yeni sezonda hikayeye katılan ‘karanlık büyücü‘; depresyon ve travmayla boğuşan gençlerin peşine düşüyor, onları öldürüyor.

Hem insan halini hem de ‘canavar’a dönüşmüş halini Jamie Campbell Bower canlandırıyor.

Vecna’yı protez makyajıyla ekrana hazırlayan yapım şirketi BGFX’in başındaki Barrie Gower Variety’ye konuştu.

‘Game of Thrones’ta ak yürüyenlerin lideri Gece Kralı’nın da yaratıcısı olan Gower bu tasarımıyla üç Emmy ödülü kazanmıştı.

‘Stranger Things‘in yaratıcıları Duffer kardeşler ‘Game of Thrones’taki işine hayran oldukları için yeni sezonda Gower’ın kapısını çalarak benzer bir kötü yaratmasını istemiş.

Jamie Campbell Bower

Freddy Kruger’dan ilhamla

Vecna’nın tasarımının temeli dizinin konsept ilüstratörü Michael Maher Jr.’a ait. Gower ve ekibi bu tasarım üzerine çalışarak Freddy Kruger’dan ilhamla Vecna’nın yanmış, cesede benzeyen vücudunu yaratmış.

Öncelikle oyuncu Bower’ın vücut kalıbını çıkaran ekip Gece Kralı’nın yaratımına benzer bir süreç izlese de çok daha kapsamlı bir iş çıkardı. Gece Kralı’nın çoğunlukla kafası, omuzları ve el makyajı üzerine çalışılması yeterliyken Vecna için tüm vücut çalışmaları gerekti.

Bir ay boyunca modelleme kili kullanarak üzerinde çalışılan figür daha sonra tamamen suya yatırıldı. Bunun için bir çocuk havuzunu suyla dolduran ekip bu sayede yekpare figürün protez parçalara ayrılmasını kolaylaştırdı.

Parçalar oyuncuya yapıştırıldı

Gower şirketin 10 yıllık tarihinde yaptıkları en kapsamlı protez makyaj olduğunu belirtti.

Hazırlanan figür sonunda 25 parçaya ayrıldı, köpük lateks ya da silikon malzemeler kullanıldı. Onay aldıktan sonra her parçanın 25 kopyası hazırlandı. Her bir parça farklı çekim günlerinde kullanıldı.

Tasarıma kostümden ziyade tüm vücut protez makyajı gibi yaklaştıklarını anlatan Gower şunları söyledi: “Çünkü Jamie’nin diğer oyuncularla çok etkileşimi ve yakın çekimleri vardı. Çok fazla efor gerektiren bir rol. Jamie bütün sahnelerini kendi çekti. Parçaların üzerine oturmasını istedik, herhangi bir kıvrılma, potluk görünsün istemedik. Bu nedenle neredeyse her şey medikal bir tutkalla Jamie’nin derisine yapıştırıldı.”

Özellikle yüzündeki protezler oyuncuya yüz ifadelerini kullanma imkanı tanımak için ince yapıldı.

Protezlerin içinde tuvalet sorunu

Saatler süren çekimde protezlerin altına gömülüyken tuvalet ihtiyacını giderebilmesi için alt kısmı kolay çıkarılabilir bir parça olarak tasarlandı.

Çekimler başladığında Gower dört kişilik bir ekiple Bower’ın protezlerini uygulamaktan sorumluydu. Mümkün olduğunda kısa sürede protezleri oyunucunun üzerine hazır hale getirmek için uğraşan ekip sekiz buçuk saatle başladıkları ‘giydirme‘ süresini altı saat 20 dakikaya indirmeyi başardı.

Bu süreçte Bower’ın kendilerine çok yardımcı olduğunu anlatan Gower “Ekibin beşinci üyesi gibiydi. Bize hep destek oldu. Uygulama sürecinde çok iyi vakit geçirdik. Biz çalışırken o müzik açardı, Vecna rolüne girebilmek için genelde heavy metal dinlerdi” dedi.