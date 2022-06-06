‘Stranger Things’ yıldızları 40 yaş anlaşmalarını anlattı

‘Stranger Things’in genç yıldızları arkadaşlıklarını, 40 yaş anlaşmalarını anlattı.

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Bir grup arkadaşın, özel güçleri olan arkadaşlarıyla birlikte dünyayı doğaüstü kötülüklerden korumaya çalışırken yaşadıkları maceraları anlatan Netflix dizisi üç yıl aranın ardından 27 Mayıs’ta dördüncü sezonuyla izleyiciyle buluşmuştu.

Dördüncü sezonun ikinci kısmı ise 1 Temmuz’da yayınlanacak.

Dizide El karekterini canlandıran Millie Bobby Brown (18) ile Will’i oynayan Noah Schnapp (17) 40 yaşına geldiğinde her ikisi de hala bekarsa evlenmek üzere anlaşma yaptıklarını anlattı.

MTV’ye konuşan ikilinin bu evlilik için bir şartı daha var: Çocuk sahibi olmayacaklar.

Brown, Schnapp’le iyi ev arkadaşları olacakları için anlaşmayı kabul ettiğini söyleyerek tamamen platonik bir ilişki olacağını vurguladı.

Schnapp de “Ama çocuk olmaz, senin çocuğunla uğraşamam. Sadece köpek sahiplenebiliriz ve ayrı yatak odalarımız olacak. Çok dağınıksın” diye şaka yaparak rol arkadaşıyla aynı fikirde olduğunu belirtti.

Brown 10 yaşından beri tanıdığı rol arkadaşının en eski arkadaşlarından biri olduğunu söylerken Schnapp de set dışındaki arkadaşlıklarını ekran önünde çok faydalı olduğunun anlattı.