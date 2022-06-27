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Yaramazlara biraz batar!

‘Stranger Things’ yıldızı: Son iki bölüm aklınızı alacak


‘Stranger Things’in yıldızlarından David Harbour dördüncü sezonun finali hakkında iddialı konuştu: Aklınızı alacak.

David Harbour Fotoğraf: Reuters

Bir grup arkadaşın, özel güçleri olan El karakteriyle birlikte dünyayı doğaüstü kötülüklerden korumaya çalışırken yaşadıkları maceraları anlatan dizi üç yıl aranın ardından 27 Mayıs’ta dördüncü sezonun ilk kısmıyla izleyiciyle buluşmuştu.


Dizi yayınlanmasının ardından daha üç hafta geçmeden 781 milyon saat izlenerek platformda en çok izlenen İngilizce dizi olarak ilk sıraya oturdu.

Dördüncü sezonun son iki bölümü, finali iki saatin üzerinde olacak, 1 Temmuz’da yayınlanacak.

Reuters’a konuşan Harbour “Şimdiye kadar izlediğiniz dördüncü sezonu beğendiyseniz hazır olun çünkü şimdiye kadar izledikleriniz son iki bölüme kıyasla ‘bozuk para gibi’ kalacak” dedi.

Dizinin favori karakterlerinden Hopper’ı canlandıran oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir başyapıt, harikulade, destansı. Aklınızı alacak”

Beşinci sezonun çekimlerinin gelecek yıl başlayacağını söyleyen Harbour, kendi psikolojik hastalık deneyimlerinden de ilham alan yeni oyunu ‘Mad House‘ için bu sıralar Londra’da.

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