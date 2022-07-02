1 numaraya çıkması en uzun süren şarkı: 36 yıl 310 gün

Britanyalı şarkıcı Kate Bush’un 37 yıllık şarkısı ‘Running Up That Hill’ şarkısı üç Guinness rekoruna imza attı.

Netflix’in izlenme rekorları kıran ‘Stranger Things’ dizisi 1985 tarihli şarkıya da rekorlar getirdi.

Bir grup arkadaşın, özel güçleri olan El karakteriyle birlikte dünyayı doğaüstü kötülüklerden korumaya çalışırken yaşadıkları maceraları anlatan dizi üç yıl aranın ardından 27 Mayıs’ta dördüncü sezonun ilk kısmıyla izleyiciyle buluşmuştu.

‘Running Up That Hill’ dördüncü sezonun çok kritik bir sahnesinde çalıyor ve ardından senaryo gereği tekrar tekrar duyuluyor.

Şarkı iTunes’un ABD ve Britanya listelerinde zirveye çıkarken ve Spotify dünya ikinci sıraya kadar yükselmişti.

Guinnes Dünya Rekorları verilerine göre şarkı üç başarıya daha imza attı.

Britanya’da resmi müzik listesinde 1 numaraya çıkması en uzun süren şarkı

Britanya’da dinlenme, indirilme ve satış verilerinden oluşturulan ilk 100 şarkı listesinde birinci sıraya yerleşme 36 yıl 310 gün sürdü. 17 Ağustos 1958’te çıkan şarkı dönemin kalabalıkların dans ettiği popüler kliplerinin aksine basit bir müzikli video gibiydi.

Çıkışından iki hafta sonra üçüncü sıraya kadar yükseldi. Ardından zaman zaman yeniden listeye girip çıktı. 20212 Londra Olimpiyat Oyunları’nın kapanış töreninde çaldıktan sonra altıncı sıraya kadar yükseldi.

1 numaraya çıkan en yaşlı kadın şarkıcı

30 Temmuz 1958 doğumlu Bush şarkısı 23 Haziran 2022’de 1 numaraya eriştiğinde 63 yaşındaydı.

Böylece zirveye çıkan en yaşlı kadın şarkıcı unvanını Cher’in elinden almış oldu. Son olarak 12 Aralık 1998’de ‘Believe’ şarkısıyla 1 numarada olan Cher o dönem 52 yaşındaydı.

İki ‘1 numara’ arasında en uzun boşluk

Bush’un listede yeniden 1 numaraya çıkması 44 yıl 83 gün sürdü. İlk 1 numaraya ulaşan şarkısı ‘Wuthering Heights’ 1978’de zirvede dört hafta geçirmişti.