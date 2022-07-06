Maaşını açıklayan Türk-İş başkanı: Erdoğan’ı severim, TÜİK kafama yatmıyor

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, katıldığı canlı yayında maaşını açıkladı: “Hiç ikramiye almıyorum. 25 bin 750 TL maaşım var.”

Atalay, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı sevdiğini fakat Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ‘kafasına yatmadığını’ söyledi.

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Asgari ücrete yüzde 42,35 olan son altı aylık enflasyona göre zam gelmesi beklenirken yüzde 29,3 zamma anlaşılması nedeniyle yetkili sendika olan Türk-İş’e ve genel başkanına eleştiriler yöneltilmişti.

Türk-İş Genel Başkanı Atalay, Habertürk TV’de Fatih Altaylı’nın Teke Tek programında gelen eleştirilere yanıt verdi.

Atalay, programda maaşının 25 bin lira 750 lira olduğunu belirterek mal varlığını da açıkladı: “Hiç ikramiye almıyorum. 25 bin 750 TL maaşım var. Türkiye’nin hiçbir yerinde Adapazarı dışında evim yok. Ankara’da, İzmir’de, Antalya’da evim olmadı. 48 yaşında kaloriferli ev gördüm hayatımda. Afyon’da bir dükkan hissesine girdim 2 bin 500 TL kira alıyorum. Ne bankada param ne de arabam var.”

‘Tayyip beyi severim’

TÜİK verilerine güvenmediğini belirten Atalay, Erdoğan’ı da sevdiğini söyledi: “TÜİK’in yaptığı açıklama benim de kafama yatmıyor. İyi yapmıyorsa yetimin, kimsesizin malına el koyuyor demektir, Türkçesi budur. Tayyip beyi severim. İyi yaparsa hoşuma gider, kötü yaparsa da konuşurum. Türk İş olmasaydı şu anda kıdem gitmişti.”

‘Seneye kayıpları almadan masaya oturmayız’

Ergün Atalay, sözlerinin devamında ‘kayıpları almak’ için bir sonraki görüşmeye işaret etti: “Burada yüzde 30 aldık. Aralık ayı geldiği zaman ne kadar kayıp varsa onları almadan ne masaya oturur, ne de o işe müsaade ederiz. Enflasyonun üstüne çıkarız.”