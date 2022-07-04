Kılıçdaroğlu’ndan TÜİK’e ‘enflasyon ayarı’: Erdoğan için suç işlemeyin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) yüzde 175,55 olarak hesapladığı yıllık enflasyonu, yüzde 78,6 olarak açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) seslendi: “Erdoğan için suç işlemeyi bırakın, sorumlusu siz olacaksınız!”

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ENAG, yıllık enflasyonu 175,55 olarak hesaplarken, TÜİK, haziranda yıllık enflasyonu yüzde 78,6, aylık enflasyon artışını yüzde 4,95 olarak açıkladı.

Memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak zamlar, TÜİK’in açıkladığı resmi enflasyon oranına göre hesaplanıyor.

Kılıçdaroğlu, TÜİK’in açıkladığı enflasyonun milyonlarca çalışanın maaşına olumsuz etki ettiğini belirterek, suç işlendiğine işaret etti.

Sosyal medya hesabından TÜİK yetkililerine seslenen Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için suç işlememelerini istedi: “ENAG yıllık yüzde 176 enflasyon açıkladı, TÜİK yüzde 79. Pazar, market ortada. TÜİK’in bu yalanı, emeklinin, memurun cebinden çalmak demektir. Erdoğan için suç işlemeyi bırakın, sorumlusu siz olacaksınız!”