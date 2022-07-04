Memur ve memur emeklisi aylıklarına enflasyon ayarı: En düşük maaşlar ne kadar?

Memur ve emekli memur maaşlarına TÜİK’in açıkladığı haziran enflasyon oranına göre zam geldi.

6 bin 341 TL olan en düşük memur maaşı 8 bin 984, 4 bin 289 TL olan en düşük emekli memur maaşı 6 bin TL’nin üstüne çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre haziranda yıllık enflasyon, aylık yüzde 4,95 artarak yıllık bazda yüzde 78,6’ya yükseldi. TÜİK’e göre enflasyon son altı ayda yüzde 42,35 oranında arttı.

Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), haziranda yıllık enflasyon oranının yüzde 175,55 olarak açıklamış, altı aylık enflasyon oranını da yüzde 71,43 olarak hesaplamıştı.

Altı aylık oranlara göre memur ve memur emeklileri yüzde 34,85 enflasyon farkı alacak. Yüzde 7 oranında toplu sözleşme zammıyla temmuzda toplam zam oranı yüzde 41,85 olacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de yılda iki kez aylıklarına zam alıyor. Bu oran altı aylık enflasyon rakamına göre belirleniyor. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 42,35 zam alacak.

En düşük memur ve memur emeklisi maaşları

Bu oranlara göre, en düşük memur maaşı 6 bin 341 TL’den 8 bin 984 TL’ye, en düşük emekli memur aylığıysa 4 bin 289 TL’den 6 bin TL’nin üstüne yükseldi.