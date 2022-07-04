TÜİK’e göre enflasyon haziranda yüzde 78,6’ya çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre haziranda yıllık enflasyon yüzde 78,6’ya yükseldi. Aylık artış yüzde 4,95.

Üretici fiyatları aylık bazda yüzde 6,77, yıllık bazda 138,31 arttı.

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TÜİK, mayısta yıllık enflasyonu yüzde 73,50 açıklamış ve bu oran beklentilerin altında kalmıştı.

Reuters anketine göre enflasyonun haziranda yüzde 78,35’e ulaşması bekleniyordu.

Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), haziranda yıllık enflasyon oranının yüzde 175,55’e çıktığını bildirmişti. ENAG’a göre aylık artış yüzde 8,31 olmuş, bu seneki altı aylık artışsa yüzde 71,43 olarak hesaplanmıştı.

Emekli aylıkları ne kadar artacak?

Son zammı geçen ocakta alan emeklinin maaşı altı aylık enflasyon farkına göre artırılıyor.

TÜİK verilerine göre enflasyon altı ayda yüzde 42,35 arttı. Memurlar ocakta yüzde 7,5 zam almıştı. Altı aylık oranlara göre memur ve memur emeklileri yüzde 34,85 enflasyon farkı alacak. Yüzde 7’lik toplu sözleşme zammıyla temmuzda toplam zam oranı yüzde 41,85 olacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de yılda iki kez aylıklarına zam alıyor. Bu oran altı aylık enflasyon rakamına göre belirleniyor. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 42,35 zam alacak.