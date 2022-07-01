Enflasyon anketi: Her 10 seçmenden sadece ikisi TÜİK’e güveniyor

MetroPOLL Araştırma’nın verilerine göre her 10 seçmenden sadece ikisi Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerine güveniyor.

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TÜİK, son bir yıllık enflasyon oranını yüzde 73,50, bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu’ysa (ENAG) yüzde 160,76 olarak açıklamıştı.

MetroPOLL, resmi bir kurum olan TÜİK ile bağımsız bir kuruluş olan ENAG hakkında güven anketi düzenledi.

Ankete katılanların yüzde 69’u, ENAG’ı daha güvenilir bulurken; yüzde 23,9’u TÜİK’in açıkladığı verilerin doğru buldu.

AKP seçmeni TÜİK’e güvenmiyor

Partilere göre dağılıma bakıldığında AKP’ye oy verdiğini söyleyenlerin sadece yüzde 42,6’sı TÜİK’e güveniyor. Geriye kalan AKP’lilerin yüzde 45,8’si ENAG’ın açıkladığı enflasyon verisinin doğru olduğunu düşünürken, yüzde 11,5’i ise fikir belirtmedi.

AKP’nin ittifak ortağı MHP’ye oy verdiğini belirten katılımcılarda da benzer bir durum var: TÜİK’e güvenenler yüzde 49,1, ENAG’a güvenenler yüzde 39,6, fikir belirtmeyenler yüzde 11,3.

Muhalefet seçmeni ‘ENAG’ dedi

Muhalefet seçmenleri, ezici çoğunlukla ENAG’a güveniyor: CHP’lilerin yüzde 10,9’u TÜİK’e, yüzde 87,2’si ENAG’a güvenirken yüzde 1,9’u fikir belirtmedi.

İYİ Parti’ye oy verdiğini söyleyen katılımcıların yüzde 13,3’ü TÜİK’e, yüzde 84,5’i ENAG’a güveniyor, yüzde 2,1’iyse cevap vermedi.

HDP’lilerin yüzde 14,1’i TÜİK’in verisine güvenirken, yüzde 83,5’i de ENAG’ın doğru veri açıkladığını belirtti. Fikir belirtmeyen HDP’lilerin oranı ise yüzde 2,4 oldu.