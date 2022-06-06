Ünlü restoran zinciri enflasyonda TÜİK’i ikiye katladı: Bize yansıyan yüzde 147

Restoran zinciri Happy Moon’s Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aymutlu, kendilerine yansıyan gıda enflasyonunun yüzde 147 olduğunu belirterek, ‘‘Geçen seneden bugüne kadar müşteri sayımız yüzde 15 azaldı” dedi.

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Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre mayısta yıllık enflasyon yüzde 73,50’ye yükselerek 24 yılın zirvesine çıktı. Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu’na (ENAG) göreyse mayısta yıllık enflasyon yüzde 160.

TÜİK ve ENAG’ın açıkladığı veriler arasındaki uçurum sıklıkla tartışma konusu olurken, ünlü restoran zinciri Happy Moon’s’un yönetim kurulu başkanı kendilerine yansıyan enflasyonun yüzde 147 olduğunu açıkladı.

BloombergHT’ye konuşan Aymutlu şunları söyledi: “Haziran 2021’de beyaz etin kilosunu 15 TL’ye alıyorduk, şu an 62 TL’ye alıyoruz. Bonfile 106 TL’den 280 TL’ye, köfte 47 TL’den 116 TL’ye, ayçiçeğin litresi 11 TL’den 36 TL’ye çıktı. Bunları topladığınızda gıda maliyeti olarak bizim reel olarak hissettiğimiz yüzde 147. Buna ek yüzde 39 kira arttı. Tabii mal sahipleri yüzde 39’u kabul etmiyor yüzde 70 yüzde 100 kira talep ediyor.”

‘Müşteri sayımız yüzde 15 azaldı’

”Geçen seneden bugüne kadar müşteri sayımız yüzde 15 azaldı” diyen Aymutlu şöyle devam etti: ”Üç ayda bir müşteri anketi yapıyoruz. 2019’da müşterilerin beklentisi için ilk üç sırayı lezzet, iyi hizmet ve konsept alırken, şu anki anketlerde ilk sırayı fiyatın aldığını görüyoruz. Yaptığımız zam Haziran 2021’den bu yana yüzde 40 oldu. Elimizdeki müşteriyi tutmak için daha fazla zam yapamıyoruz. Daha önce restoranlar maliyet üzerinden bir fiyatlandırırdı. Şu an tamamen psikolojik fiyatlandırıyoruz. Bunun devam etmemesini temenni ediyoruz.”

‘Dayanamadığımız noktada…’

Aymutlu sözlerini şöyle sonlandırdı: ”Yüzde 40 daha zam yapmamız gerekiyor ama bu lüksümüz yok. Müşteri ciro demek. Müşteri sayısının azalması maliyetlerin daha fazla artması anlamına geliyor. Müşteri olmadığı zaman, sabit olan enerji, kira, maaş gibi kalemleri ödemek çok daha yaralayıcı olabilir. Tedarikçilerle eskiden yıllık anlaşıyorduk. Şu anda hiçbir tedarikçimiz yıllık bağlantı istemiyor. Aydan aya fiyat belirliyorlar. Onların bize verdiği fiyatlar yukarı doğru olursa dayanabildiğimiz yere kadar dayanıp dayanamadığımız noktada fiyatlara müşteriyi kaybetmeyeceğimiz oranda, küçük küçük zam yapmak zorunda kalabiliriz.”