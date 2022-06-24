TÜİK ölüm istatistiklerini yine açıklamadı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen sene olduğu gibi bu yıl da ölüm istatistiklerini açıklamayı erteledi.

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TÜİK’in açıklamasında dün yayımlanması planlanan ‘Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri’nin ertelendiği duyurularak ‘Hayat Tabloları, 2019-2021’ haber bülteninin de yayımlanmasının erteleneceği bildirildi.

Kurum, erteleme gerekçesini ‘idari kayıtlardaki çalışmaların devam etmesi’ olarak açıkladı. Açıklamada verilerin ne zamana ertelendiği de yazmıyor.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Pandemi Çalışma Grubu Üyesi Güçlü Yaman, Twitter hesabı üzerinden belediyelerden topladığı ölüm verilerine göre Türkiye’de salgın ve salgına bağlı nedenlerden dolayı ölen insanların sayısının 300 bine yaklaştığını bildirdi.

‘Açıklarlarsa pandemide yayınladıkları ölümlerin yalan olduğu ortaya çıkacak‘

Evrensel’den Vural Nasuhbeyoğlu’na konuşan Yaman, pandeminin başından beri Türkiye’de açıklanan günlük gerçek Covid-19 ölümlerinin yalan olduğunu hatırlatarak şunları dedi: “Şimdi de yıldır toplam ölümler ve nedenleri açıklanmıyor. Çünkü açıklarlarsa pandemide yayınladıkları ölümlerin yalan olduğu ortaya çıkacak.”

2020 yılı için Sağlık Bakanlığının açıkladığı Covid-19 ölümlerinin 20 bin 800 ama Türkiye’nin yarısından elde ettikleri verilerden fazladan ölümlerde aynı dönemde ölümlerin 110 bin olduğunu vurgulayan Yaman, şöyle devam etti: “Türkiye’de ölüm bildirim sistemi kullanılıyor. Bu da verileri toplamayı çok kolaylaştırıyor. Çünkü ülke genelindeki tüm ölümler buraya giriliyor. Ayrıca çok ilginç bir biçimde daha önce düzenli olarak açıklanan bu veriler ne hikmetse salgın başlandığından beri açıklanamıyor, sürekli bir sorun çıkıyor. Bu da bir şeylerin gizlendiğini gösteriyor. Sağlık Bakanı da Meclis’te ‘TÜİK açıkladığında ölümlerin daha çok olduğu görülecek’ demişti. Ama TÜİK iki yıldır ölüm istatistikleri yayınlayamıyor.”

”Sosyal cinayet’in kanıtlanmasını engelleme çabası mı?’

TTB’nin Twitter hesabından ise şu tepki verildi: “TÜİK, 2020 ve 2021 Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistiklerini neden açıklamıyor? Birçok ülke pandemide ölüm istatistiklerini kısa aralıklarla açıklayarak ölümleri en aza indirmek için düzenlemeler yaparken, TÜİK’in 2020 ve 2021 ölüm istatistiklerini açıklamaması, ‘sosyal cinayet’in kanıtlanmasını engelleme çabası mıdır?

TTB olarak her zaman şeffaflıktan yanaydık. Bakanlığın açıkladığı ölüm sayılarının gerçeği yansıtmadığını, fazladan ölümleri saptayarak ortaya koyduk. Şeffaflık olmadan sağlığın olmayacağını söyleyerek TÜİK’i ölüm istatistiklerini açıklaması konusunda yeniden uyarıyoruz.”