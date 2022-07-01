Nebati’nin ‘enflasyon masalları’: Kontrol altına aldık

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonu kontrol altına aldıklarını iddia ederek şunları dedi: “Bundan sonrası aralık ayında baz etkisiyle düşmeye başlayacak. Size ve sayın cumhurbaşkanımıza da söz verdim, veriyorum. Aralık ayından itibaren enflasyonun düşüşünü hissede hissede göreceğiz ve sizi seçime o noktada götüreceğiz.”

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), son bir yıllık enflasyon oranını yüzde 73,50, bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu’ysa (ENAG) yüzde 160,76 olarak açıklamıştı.

Nebati, enflasyonda rekorların kırıldığı bu ortamda açıklamalarına bir yenisini ekledi.

‘Size net söylüyorum’

Diyarbakır’daki AKP il başkanlığında konuşan bakan, topu ‘dünyadaki olaylara’ attı:

“Size net söylüyorum, mayıs ayında aylık bazda toparlanma başladı. İnşallah haziran, temmuz, ağustosta verim çok yüksek Türkiye’de. Ufak tefek buralarda kuraklık var ama gıdada çok çok iyiyiz, verim yüksek. Dünyada emtia fiyatları, buğdayından, demirine, ham maddeye kadar sakinledi. Sakinlemenin de ötesinde düşmeye başladı.

Enflasyonu kontrol altına aldık. Bundan sonrası aralık ayında baz etkisiyle düşmeye başlayacak. Size ve sayın cumhurbaşkanımıza da söz verdim, veriyorum. Aralık ayından itibaren enflasyonun düşüşünü hissede hissede göreceğiz ve sizi seçime o noktada götüreceğiz. Enflasyonu çalışanlara hissettirmeyecek bir sistem kurulmuş zaten.”

Değişen tahminler

Nebati, 14 Ocak’ta ABD’li haber ajansı Bloomberg’e verdiği röportajda enflasyonun ocakta pik yapıp ardından düşüşe geçeceğini söylemişti.

Bakan Nebati, 3 Şubat’ta Japon Nikkei ajansına enflasyonda zirvenin yüzde 50 seviyelerinde ve nisanda görüleceğini açıklamıştı.

Nebati, 16 Mart’ta Fransa’daki yatırımcı toplantısındaysa enflasyondaki düşüş için bu kez yaz aylarını işaret etmişti.

Nebati’nin 4 Nisan’da Bursa’daki bir organizasyondaki enflasyon değerlendirmesi şöyle olmuştu: “Piyasada işler iyi ve canlı. Yıl sonunda enflasyonun makul bir seviyeye geldiğini hep birlikte göreceğiz.”