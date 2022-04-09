Nebati’nin ‘enflasyon masalları’ devam ediyor: Aralıktan itibaren düşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Enflasyon yavaş yavaş yoluna giriyor ve aralık ayından itibaren bu ülkede her ay enflasyonun nasıl düştüğünü hep beraber göreceğiz ve yürüyeceğiz. İşler daha iyi olacak” dedi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün resmi enflasyonu yüzde 61,14 olarak açıklamıştı. Bağımsız sosyal bilimcilere göre bu oran daha yüksek.

Ancak Nebati, enflasyonda rekorların kırıldığı bu ortamda tahminlerine bir yenisini ekledi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) etkinliğinde konuşan Nebati, salgının etkileri azalsa da tedarikte, petrol fiyatlarında, mal temininde ciddi sorunlar yaşamaya devam ettiğini, fiyatların her yerde yükseldiğini söyledi.

Bakan Nebati, enflasyona ilişkin, “Aralık ayından itibaren bu ülkede her ay enflasyonun nasıl düştüğünü hep beraber göreceğiz ve yürüyeceğiz. İşler daha iyi olacak” dedi.

Değişen tahminler

Nebati, 14 Ocak’ta ABD’li haber ajansı Bloomberg’e verdiği röportajda enflasyonun ocakta pik yapıp ardından düşüşe geçeceğini söylemişti.

Bakan Nebati, 3 Şubat’ta Japon Nikkei ajansına enflasyonda zirvenin yüzde 50 seviyelerinde ve nisanda görüleceğini açıklamıştı.

Nebati, 16 Mart’ta Fransa’daki yatırımcı toplantısındaysa enflasyondaki düşüş için bu kez yaz aylarını işaret etmişti.

Nebati’nin 4 Nisan’da Bursa’daki bir organizasyonda yaptığı enflasyon değerlendirmesi şöyle olmuştu: “Piyasada işler iyi ve canlı. Yıl sonunda enflasyonun makul bir seviyeye geldiğini hep birlikte göreceğiz.