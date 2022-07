‘Stranger Things’ yıldızı uygulamadan tanıştığı eşi Lily Allen’a aşık olduğu anı anlattı

‘Stranger Things’ dizisindeki rolüyle kariyerinde zirve yaşayan oyuncu David Harbour eşi şarkıcı Lily Allen’la nasıl tanıştıklarını ve aşık olduğu anı anlattı.

Harbour Netflix’in rekorlar kıran dizisi ‘Stranger Things’te canlandırıdğı Jim Hopper karakteriyle hayranların favorilerinden.

Ünlü oyuncu Britanyalı şarkıcı Lily Allen’la 2020’de evlenmişti.

GQ dergisinin Britanya edisyonuna konuşan Harbour, Allen’la özel üyelikle girilebilen arkadaşlık uygulaması Raya üzerinden tanışıp konuşmaya başladıklarını anlattı: “Londra’da yalnızdım. ‘Black Widow’ (Kara Dul) çekimlerindeydim, arada birileriyle buluşuyordum. Lily’ye mesaj yazmaya başladı, o sırada İtalya’daydı. sonra Londra’da bir araya geldik. İnanılmazdı.”

Peki Lily Allen’a ne zaman aşık oldu: “O bana ilk görüşte aşık olduğunu iddia ediyor. Yani kim olmaz ki” diyerek gülen Harbour devamında soruyu şöyle yanıtladı: “Tam olarak hangi an olduğunu hatırlıyorum. Üçüncü buluşmamızdı. Ben hayatımda her konuda acımasızca dürüst olmaya karar verdiğim bir dönemindeydim, neden yalan söyleyeyim ki diye düşünüyordum. Lily’ye hayatımla, inançlarımla ilgili bir şey anlattım. Söylediğim şeyleri kabul etmesi için gerçekten olağanüstü bir insan olması gerekirdi. ‘Vay be bu hep yanında olmak isteyeceğim bir insan’ diye düşündüğümü hatırlıyorum.”