Gençleri bedava ‘yemek’ vaadiyle sandığa çekmeye çalışıyorlar

Japonya’da, bir şirket gençleri oy vermeye teşvik etmek için bedava yemek dağıtacak.

Fotoğraf: www.greenqueen.com

10 Temmuz’da üst meclis olarak nitelendirilen Danışman Meclisi (Sangiin) seçimi var. Ülkedeki gençlerin siyasete ilgi duymaması nedeniyle oy vereceklerin sayısının düşük olacağı düşünülüyor.

Gençler, politikacıların ülke nüfusundaki oranı yüksek olan yaşlı seçmene yönelik politika üretmelerinden, alt ve üst mecliste genç vekillerin sayısının az olmasından yakınıyor.

Buradan yola çıkan bir gıda üreticisi sıra dışı bir kampanya başlattı.

Ülkede 50 restoranı bulunan zincir ‘Ippudo’, Japon eriştesi noodle’la yapılan ‘ramen’i, oy verdiğini belgeleyen gençlere iki hafta süreyle bedava verecek. Boşalan kaplar 24 Temmuz’a kadar ücret talep etmeden doldurulacak.

Şirket sözcüsü, yerel basına, ‘gençlerin oy atmayı bir görev, gelenek haline getirmesini teşvik etmek istediklerini’ söyledi.

Tohoku Üniversitesi’nin öğretim üyelerinden Prof. Hiroşi Yoşidan ülkede seçmenlerin durumunu şöyle değerlendirdi: ”Siyasetçiler, sayıları ve oy verme oranları yüksek olan yaşlı nüfusu hedef kitle, oy kazanabilecekleri önemli ‘müşteri’ gibi görüyor. Bu nedenle gençleri fazla önemsemiyor, yaşlılara yönelik vaatlere ağırlık veriyor.”

Geçen yıl ekim ayında, alt meclisin üyelerinin belirlenmesi için düzenlenen seçimde 20’li yaş grubunun yüzde 36’sı sandığa gitti. 18-19 yaş grubunda bu oran yüzde 43,2’ydi. Son 30 yılda 20’li yaşlardakilerin oy verme oranı yüzde 50’nin altındaydı.