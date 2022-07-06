İdam mahkumu, böbreğini bağışlayabilmek için cezasının infaz tarihinin ertelenmesini istedi

ABD’nin Teksas eyaletindeki bir idam mahkumu, böbreğini bağışlayabilmek için cezasının infaz tarihinin ertelenmesini istedi.

Fotoğraf: theforgivenessfoundation.org

13 Temmuz’da, zehirli iğneyle idam edilmesi planlanan Ramiro Gonzales’in (39), avukatları dilekçe verdi. Eyalet Valisi Greg Abbott’tan bir aylık erteleme, Teksas’ta af ve tecille ilgilenen daireden de nakil ameliyatının yapılabilmesi için altı aylık süre istendi. Daire, 11 Temmuz’daki oylaması sonucunda karar verilecek.

2001 yılında, 18 yaşındaki bir genci öldürdüğü gerekçesiyle 2007’de idama mahkum edilen Gonzalez, ”Aldığım yaşamı geri veremem ama bu şekilde bir başkasına yaşama şansı verebilirim” dedi.

Gonzalez’in böbreğini bağışlama fikri geçmişte cezaevinde din görevlisi olarak çalışan ve idam cezasına karşı olan Michael Zoosman’la iletişim kurduktan sonra gelişti. İkili, Ocak 2021’den beri birbirlerine mektup, şiir yollayarak iletişimi sürdürdü. Zoosman bir mektubunda yaşadığı yerde bir kadının acilen böbrek nakline ihtiyacı olduğunu yazdı. Gonzalez de yardım etmek istediğini ifade etti.

Basına konuşan Zoosman, ‘‘Öğrenir öğrenmez üzerine atladı. Bu sayede bir kişinin hayatını kurtarma fikri onu çok heyecanlandırdı” dedi.

Gonzalez, söz konusu kadın için uygun donör adayı değildi. Ancak o böbreğini bağışlama fikrinden vazgeçmedi.

Zoosman, ”Ramiro’nun gerçekten böbreğini bağışlamak istediğinden şüphem yok. Cezasını son dakikada erteletmek, durdurmak gibi bir niyeti yok. Onun, manen, Tanrı huzurunda iyi bir şey yapmak istediğinden eminim” ifadelerini kullandı.

Teksas’ta, mahkumların organ ve doku bağışlamasına izin veriliyor.