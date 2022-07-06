Soylu yine İmamoğlu’nu hedef aldı, ağzına geleni söyledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yabancı temsilcilerle görüşmelerin Dışişleri Bakanlığı’nın iznine bağlanmasını ‘çürümüşlük’ olarak değerlendiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu hedef aldı: “Her şeyden kendisine bir menfaat devşirmeye çalışan zavallılar elbette ki olacaklardır, kifayetsizler elbette ki olacaklardır.”

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Belediye başkanlarının yabancı temsilcilik mensuplarıyla görüşmesinin Dışişleri Bakanlığı iznine bağlanması hakkında konuşan İmamoğlu, “Sadece ve sadece merkezi idarenin, toplum nezdindeki ne yazık ki çürümüşlüğünü göstermek konusundan başka bir sürece dair anlamı yoktur” demişti.

AFAD toplantısının ardından konuşan Soylu, bu sözleri nedeniyle hedef aldı.

Soylu, Türkiye’nin bir ‘çadır devleti’ olmadığını söyleyerek şunları kaydetti: “Biz çadır devleti değiliz de bulunduğu yeri çadır kurumu olarak nitelendirenler var. Bu bir şımarıklıktır. Devletin ortaya koymuş olduğu bu hassasiyeti çürümüşlük olarak değerlendirmek de cehalettir.”

İmamoğlu’nu hakarete varan ifadelerle hedef alan Soylu, sözlerine şöyle devam etti: “Her şeyden kendisine bir menfaat devşirmeye çalışan zavallılar elbette ki olacaklardır, kifayetsizler elbette ki olacaklardır. Bazen niteliksizliklerini ve iş yapma kabiliyetlerinin yoksunluğunu kavgayla örtmek isteyenler her daim olacaklardır.”