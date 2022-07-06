Dolar/TL, BDDK kararı öncesi seviyeye yaklaşıyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) TL ticari kredilerde yeni koşullar getirdiği kararın etkisiyle 16,03’e kadar inen dolar/TL kuru, karar öncesi seviyeleri zorlamaya başladı.

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BDDK önlemlerinin esnetileceği açıklanırken dolar/TL dün en yüksek 17,05’e kadar yükselti.

Kur bu sabah saat 11:47 itibariyle 17,21’den işlem görüyor.

TL’nin nisan başından beri değer kaybı yüzde 13, yılbaşından beri kaybıysa yüzde 22,5 seviyesinde. Piyasada TL’nin düşük faiz politikası sebebiyle daha çok değer kaybedeceğine ilişkin endişeler hakim.

Yüksek enerji ithalatı hükümetin cari fazla hedefini bu yıl için ortadan kaldırdı. Ekonomistler cari açık tahminlerini 40 milyar dolara yükseltti. Hükümetin ekonomi politikası cari fazla hedefi üzerine kuruluydu. Bu gelişmelere rağmen TL’de negatif reel faize dayalı ekonomi politikaları devam ediyor. Piyasalarsa bu politikaları ekonomide döviz ihtiyacını artırıcı etkilerinden dolayı endişeyle izliyor.

İhracat ve cari fazla odaklı politikaları desteklemek için uygulanan düşük faiz sisteminde enflasyon yüzde 80’e yaklaştı. İstanbul Sanayi Odası’ndan (İSO) dün gelen açıklamaysa enflasyon ve TL’deki değer kaybı gibi etkilere rağmen ekonomik büyüme için hükümetin temel hedef olarak belirlediği ihracat istihdam odaklı yatırımlarda bile finansman sorununun büyüdüğünü gösteriyor.

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, ihracatçı sanayicilerin finansmana erişim konusunda ciddi problemler yaşadığını ve bir ‘finans darboğazıyla’ karşı karşıya olunduğunu söylemişti.