BDDK kararı 10 gün götürdü: Dolar yine 17’ye dayandı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) TL ticari kredilerde yeni koşullar getirdiği kararın etkisiyle 16,03’e kadar inen dolar/TL kuru, karar öncesi seviyeleri zorlamaya başladı.

Dolar/TL saat 12:22 itibariyle 16,97’den işlem görüyor.

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Türk Lirası dolar karşısında yılın ilk yarısını yüzde 21 değer kaybıyla tamamlarken, kaybın bu seviyede kalmasında, ekonomistlerin ‘sermaye kontrolü’ eleştirilerine maruz kalan BDDK’nin 24 Haziran’daki kararı etkili olmuştu.

Bankacıların hesabına göreyse kararın döviz kurlarındaki etkisi artsın diye kamu bankaları ve Merkez Bankası’nın yoğun şekilde döviz satmış, sırf geçen haftaki satışın 3 milyar doları bulduğunu vurgulanmıştı.

Ama MB’nin politika faizini yüzde 80’e yaklaşan resmi enflasyona rağmen yüzde 14’te tutması, yani TL’nin yüksek negatif getirisi dövize talebi artırıyor.

Ekonomi yönetimi düzenleme değişiklikleriyle dövize talebi azaltmaya, TL’ye talebi artırmayı amaçlayan önlemler alıyor.

BDDK şirketleri nakit döviz tutmaktan caydırmayı amaçlayan adımlar atmıştı. Dolar/TL bu adımla 17,5’ten 17 altına geriledikten sonra nispeten daha sakin bir seyir izlemişti.

İki hafta önce 17,5425 ile 20 Aralık’tan bu yana yeni zirveyi gören dolar/TL, geçen hafta BDDK kararıyla 16,03’e kadar geriledikten sonra yeniden haziranın ilk haftasında işlem gördüğü seviyelere yükseldi.

Piyasalarda asgari ücret artışının 500-600 baz puan civarında hesaplanan enflasyonda yükseltici etkisi de izlenirken Hazine asgari ücret kaynaklı vergi muafiyetlerinin bu yıl 90,6 milyar TL’ye yükseleceğini belirtti.