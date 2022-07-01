BDDK kararı sonrası kamunun döviz satışı 3 milyar dolara yaklaştı

Bankacılık kaynakları Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) geçen cuma TL kredilere döviz varlığı sınırı getirmesiyle birlikte kamu bankaları ve Merkez Bankası’nın yoğun şekilde döviz satışı yaptığını belirterek bu haftaki satışın 3 milyar doları bulduğunu vurguladı.

BDDK geçen hafta cuma akşam saatlerinde TL ticari kredilerde yeni koşullar getirildiğini açıklamıştı.

Buna göre döviz varlıklarının TL karşılığı 15 milyon TL’yi aşmayan şirketlere kredi kullanım durumunda döviz varlıklarını 15 milyon TL üzerine çıkarmama şartı getirildi. 15 milyon TL üzeri döviz nakdi varlığı bulunan şirketler ise bu varlığı aktifinin ya da satış hasılatının yüzde 10’unu aşması durumunda yeni nakdi TL ticari kredi kullanamayacak.

Dünya’dan Şebnem Turhan’ın haberine göre bankacılık kaynakları, bu karar sonrası bu hafta bireysel ve kurumsal talebi karşılamaya çalışan döviz satışının 3 milyar doları bulduğunu söyledi.

Merkez Bankası’ysa para ve banka istatistiklerinde 24 Haziran’la biten haftaya ilişkin uluslararası net rezerv verilerini açıkladı. 17 Haziran haftasında 7 milyar 380 milyon dolarla 20 yılın en düşük seviyesine gerileyen (IMF tanımıyla) net uluslararası rezervler 24 Haziran haftasında 7 milyar 531 milyon dolarla yine 20 yılın en düşük seviyelerinde kalmaya devam etti.

Analistler bu hafta da net uluslararası rezervlerde kaybın sürmesini bekliyor.