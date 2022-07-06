OGM’den talimat: Orman yolu kenarındaki ağaçları kesin

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), orman yollarının sağında ve solunda bulunan tüm ağaçların 5 metre derinliğe kadar kesilmesi için talimat verdi.

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Cumhuriyet’ten Tuncay Mollaveisoğlu’nun haberine göre OGM ağaç kesimiyle yanıcı maddenin azaltılmasını amaçlıyor.

Türkiye’de cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınlarında yaklaşık 139 bin 503 hektar alan kül olmuştu. Yangınların bu sene de baş göstermesi vatandaşları kaygılandırıyor.

Türkiye’de orman yolu ağı 276 bin kilometreyken, OGM bu ağ üzerindeki ağaçların kesilmesi için talimat gönderdi.

OGM’nin yolun sağında ve solunda bulunan ağaçların beş metreye kadar kesilmesi için gönderdiği yazı şöyle: “Orman içi ve bitişiğinden geçen her türlü yolların kazı ve dolgu şevlerindeki ağaçlar tamamen kesilecek ve bu noktalardan itibaren her iki yönde topografik şartlar göz önüne alınarak 5 metre mesafede tamamen tıraşlama yapılarak yanıcı maddenin ortadan kaldırılması sağlanacaktır. Daha sonrasında ise 285 Sayılı tebliğin 3. bölüm 17. maddesine göre her iki yönde 25-50 metre mesafede ara ve alt tabakanın temizlenmesi ve bakım müdahaleleri ile yanıcı maddenin azaltılması sağlanacak gerekli durumlarda kapalılık bire kadar indirilecektir.”