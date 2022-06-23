Marmaris’te orman yangını: Koridor açıldı, 274 kişi tahliye edildi

Muğla’nın Marmaris ilçesindeki yangın üçüncü gününde de kontrol altına alınamadı. Belediye başkanı Mehmet Oktay’ın aktardığına göre yangının sıçramaması için koridorlar açılırken, 274 kişi tahliye edildi.

Fotoğraflar: AA

Marmaris’e bağlı Hisarönü Mahallesi’nde 21 Haziran’da çıkan ve rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Diken’e konuşan Marmaris Belediye Başkanı Oktay’ın aktardığına göre şu ana kadar 4 bin 200 hektar alan yandı.

Ekiplerin söndürmek için yoğun bir şekilde çalıştığı orman yangınına ilişkin, Orman Genel Müdürlüğü toplam 2 bin 851 personel ve 815 araçla yangına müdahale edildiğini açıkladı.

Yangının, katı atık düzenli depolama tesisine yaklaşması üzerine koridor açılıp, tedbir alındı.

Yeşilbelde yolu kenarındaki ağaçlar iş makineleriyle kesildi, çok sayıda işçi ve itfaiye aracı, arazöz ve su tankerleri de bölgeye yönlendirildi. Marmaris Trafo Merkezi önünde de polis ve jandarmaya ait TOMA’lar tedbir aldı.

Bakanlar arası muallak açıklamalar

Envanterde gece görüşlü helikopter olmadığı için havanın kararmasıyla beraber müdahale de duruyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yangın bölgesindeki açıklamasında “Gece görüşlü helikopterler de bu gece veya yarın gece uçuşuna başlayacaktır” dedi.

Soylu’nun bu ifadesi Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’nin dünkü açıklamasıyla çelişkili. Zira Kirişçi, dün envanterde gece görüşlü helikopter olmadığını kabul edip, “4 Temmuz’da 10 tane alınacak” demişti.

Soylu, aynı zamanda Mehmet Oktay’ın ‘envanterde helikopter olmadığını’ hatırlatmasıyla ilgili bir soruyu “Çöp arabasına baksın” diye yanıtladı.

Soylu: Aile arası anlaşmazlıktan çıkmış

Soylu, yangınla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını ve ‘suçunu itiraf ettiğini’ söyledi.

İçişleri bakanı, şüphelinin 34 yaşında Marmaris doğumlu S.A. olduğunu belirterek şunları dedi: “Emniyet ve jandarma şüpheliyi biraz önce yakaladı. Ayrıca iki benzin bidonu da var olay yerinde. Kendisi de itiraf etti. O bölgeyle ilgili geçmişten kalan ticari bir anlaşmazlık sebebiyle, aile arasındaki anlaşmazlık sebebiyle kendisinin kızarak yaktığını hatta kendisini de öldürmek istediğini söyledi.”