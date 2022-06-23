Soylu, yangın bölgesinde Marmaris belediye başkanı ve Kılıçdaroğlu’na çattı

Muğla Marmaris’teki yangın bölgesinde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’a çattı.

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İlçedeki yangın ikinci gününde henüz kontrol altına alınamadı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmaların sürdüğünü belirten Soylu “Bir tespitimiz ve bir kimliğimiz var. Arkadaşlarımız üzerinde çalışıyorlar” dedi.

Soylu ilk kez TSK envanterinde bulunan ve bir kerede 10 tona kadar su atabilen CH-47 Chinook tipi helikopterin söndürme çalışmalarında görev aldığını kaydetti.

İçişleri bakanı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirmeyi de ihmal etmedi: “Nasıl çelme takarız anlayışındalar. Aydın’a giderken ‘Bir de uğrayım dostlar alışverişte görsün, üç beş tane muhalefet laf edeyim, benim görevim sona ersin’ diye bir anlayış, özellikle afetler üzerinden yapılan bir anlayış kabul edilemez bir anlayıştır.

Geçen yıl belediyelerinizle yardım topluyordunuz hani belediyeleriniz bu konuyu çözeceklerdi? Karavana atmak. Yapacağınız işin söyleyeceğiniz sözün arkasında olacaksınız. Yalan yok, bozuculuk yok. İnsanların moralini bozmaya da gerek yok. Biz kaç gündür üç-dört saatlik uykularla ayaktayız, bakanımız ve bütün arkadaşlarımızla. (Diken notu: Soylu, dün Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın Ankara ziyareti için Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na gitti. Selman’ın onuruna verilen yemeğe katıldı.)

İnsanların emeklerine yazık. Beceriksiz kim? Çok paran varsa para toplayacaksan git belediye otobüslerini tamir etmek için topla. Para toplayacaksan git beceremediğiniz yerel yönetimler için para toplayın. Biz kimseyi ayırt etmeden bir meseleyi ortaya koymaya çalıyoruz. Laf söylemek için laf söylemeyin. Türkiye’nin bunu kaldırabilecek ne takati ne de gücü söz konusu değildir. Çok mesele ile uğraşıyoruz. Göç meselesiyle uğraşıyoruz, Ukrayna – Rusya savaşıyla uğraşıyoruz, pandeminin etkileriyle hep birlikte uğraşıyoruz. 40 dakika İngiltere Milli Savunma bakanıyla görüşmemden sonra buraya geldik. Sabah erkenden sayın bakanımızla çalışıyoruz.”

‘Helikopter yok’ diyen belediye başkanına: Çöp arabasına baksın

Rudaw Türkçe’nin sorusunu yanıtlayan Soylu aynı zamanda, gece görüşlü helikopter talep eden fakat envanterde olmadığını öğrendiğini söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Oktay’a da çattı: “Çöp arabasına baksın!”

Yangında 24 saat geride kalmışken konuşan Oktay, “Karanlık bastırmadan alevlere müdahale edebilmek için bölgeye gece görüşlü helikopter desteği istemiştik. Öğrendik ki envanterde yokmuş” demişti.

Türkiye İçişleri Bakanı #SüleymanSoylu, CHP'li #Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın "Envanterde gece görüşlü helikopter yok" açıklamasına #Rûdaw aracılığıyla cevap verdi:

"Çöp arabasına baksın!" pic.twitter.com/QpR3w05HxU — Rudaw Türkçe (@RudawTurkce) June 23, 2022

Kılıçdaroğlu ne demişti?

Dün yangın bölgesinde konuşan Kılıçdaroğlu, şunları demişti:

“Efendim ne olacakmış? 2 Temmuz’dan sonra gece görüşü olan uçaklar gelecekmiş. Yahu 2 Temmuz’a kadar biz ormanların yanmasını seyredecek miyiz? Nasıl bir yönetim, nasıl anlayış nasıl bir öngörüdür anlamış değilim.

Ya buraya özellikle geldim. Bir yönetimin beceriksizliğini bütün dünya görsün diye geldim. Ya ağaca da mı acımıyorsunuz? Oradaki kurda kuşa, kaplumbağalara karıncalara da mı acımıyorsunuz? Neden önlem almadınız? 5’li çeteye gelince 10 dakikada ihale biter. Dünyanın parasını verirler, ihale bitmiştir derler.

Kardeşim paranız yoksa çıkın bizim paramız yok ihaleyi bitiremedik verin görevi bize biz yapalım. Açarız bir kampanya, gece görüşü olan uçağı da helikopteri de getiririz buraya.”