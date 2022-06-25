Orman yangınları nasıl çıkıyor?

TEMA Vakfı, Muğla’nın Marmaris ilçesindeki yangından sonra, yangın nedenlerini ve yaz aylarında alınabilecek önlemleri açıkladı.

Yangın çıkması için yanıcı madde, oksijen ve tutuşma sıcaklığı gerekiyor. Tutuşma sıcaklığı olmadan yangının başlaması mümkün değil. Tutuşmaysa iki nedenle olur. Biri yıldırım, diğeri de insan müdahalesi.

Fotoğraf: DHA

2020 Sayıştay raporuna göre Türkiye ormanlarının yüzde 60’ı yangın riskiyle karşı karşıya. Raporda bu riske rağmen yetkililerin önlem almadığı belirtilmişti.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) verilerine göre Türkiye’de 2019’da 11 bin 332 hektar orman alanı, 2020’de 20 bin 971 hektar alan yandı. 2021’de yanan alansa 181 bin 393 hektar. Bu 254 bin futbol sahasına denk geliyor.

Doğal nedenlerle (yıldırım kaynaklı) oluşan yangınlar, toplam yanan alanların yüzde ikisini, insan kaynaklı çıkan yangınlarsa yüzde 98’ini oluşturuyor.

TEMA Vakfı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Havaların ısınmasıyla beraber doğada daha fazla vakit geçirmeye başlıyoruz. İklim değişikliği nedeniyle aşırı sıcaklık ve kuraklıklardaki artış, ormandaki organik maddenin neminin kaybolmasına, hızla tutuşarak büyümesine neden oluyor.

Özellikle yaz aylarında küçük ihmallerin büyük orman yangınlarına sebep olabileceğini tekrar hatırlatıyor, havaların ısınmasıyla artan orman yangını riskine karşı herkesi daha dikkatli olmaya ve hassasiyet göstermeye davet ediyoruz.

Muğla’nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında canla başla çalışan OGM çalışanlarına, askerlerimize ve destek olan herkese kolaylıklar diliyor, yangının en kısa sürede söndürülmesini temenni ediyoruz.

Gördüğünüz tüm orman yangınlarında hemen Orman Yangını İhbar Hattı 177’yi ya da Acil Çağrı Hattı 112’yi arayabilirsiniz.“