Bakana göre Marmaris’te tehlike bitmedi: Katar’dan da üç helikopter gelmiş

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla’nın Marmaris ilçesindeki orman yangınıyla ilgili, “Büyük ölçüde sıkıntı giderilmiş durumda ama son sözü söyleyebilmek için bugünü takip etmek, izlemek durumundayız” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da öğleden sonra oluşacak rüzgara dikkat çekti ve en büyük riskin o olduğunu söyledi.

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Yangın 22 Haziran akşamı saat 20:00’de Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda başlamıştı.

Kirişci, sahada çok büyük tehlike yaratacak bir unsur kalmadığını ama meteorolojiden, bugün öğleden itibaren yüksek hava sıcaklığı ve rüzgar uyarısı geldiğini hatırlattı.

Bakan, yangında 453’ü arazöz olmak üzere toplam 1148 kara aracı, 61’i helikopter ve 13’ü uçak olmak üzere 74 hava aracının çalıştığını anlattı: “Katar’dan üç helikopter ulaştı, onlar da sahada. Bir adet Azerbaycan’a ait amfibi uçak hizmetlerini sürdürüyor. Bu arada dün de belirtmiştik, yardım talebi çağrısına çıkmadık uluslararası arenada ama başta İsrail olmak üzere Romanya ve Avrupa’nın ilgili birimlerinin, bize bu konularda yardımcı olmak ve katkı sağlamak adına araç gereç yönünden teklifleri var. Fakat biz son bugün yapılan teklifleri, gelinen olumlu noktayı da dikkate alarak şimdilik beklemede tutuyoruz. İnşallah bu güzel habere de artık yaklaşırız diye umut ediyoruz. Çünkü bu rüzgarın ne yapacağıyla ilgili kesin bir şey söylemek mümkün değil.”

Kirişçi ayrıca hükümetin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla, evleri tahliye edilen ailelere 3 biner liralık nakit desteği vereceğini de söyledi.

Soylu’ysa şöyle konuştu: “Bir bölge var şu anda. Onla ilgili hem karadan hem havadan etrafı çevrilerek gidiyor. Dönem dönem başka yerlerde ufak harlanmalar var. Onları da bir vesileyle söndürüyorlar. Tabii en büyük riskimiz öğlen akabinde çıkacak rüzgar. Rüzgarın oluşturacağı sonuçlarla ilgili rüm tedbirler alınıyor.”