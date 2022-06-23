Marmaris yanıyor: Alevler Erdoğan’ın sarayına ilerleyince helikopter sayısı arttı

AYŞEGÜL KASAP

Muğla’nın Marmaris ilçesinde başlayan yangın ikinci gününde de henüz kontrol altına alınamadı. Bunun en önemli etkenlerinden biri de envanterde gece görüşlü uçakların bulunmaması. Hava kararınca uçak ve helikopterle müdahale duruyor. Sürekli yön değiştiren rüzgarın etkisiyle yangının daha da ilerlemesinden endişe ediliyor.

Diken’e konuşan belediye başkanı Mehmet Oktay, yangının Otluk Koyu’na doğru ilerlediğini söyledi. Bölgede hem Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yazlık sarayı hem de yerleşim yerleri var. Belediye başkanı konuştuğumuz sırada havada iki helikopterin olduğunu söyledi ama yangın Otluk Koyu’na doğru ilerleyince helikopter sayısının arttığını belirtti.

Fotoğraf: AA

Yangın 22 Haziran akşamı saat 20:00’de Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda başlamıştı. AFAD müdahale için 1393 personel, 338 araç ve 35 iş makinesi görevlendirildiğini duyurmuştu.

Envanterde gece görüşlü helikopter olmadığı için havanın kararmasıyla beraber müdahale de duruyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yangın bölgesindeki açıklamasında “Gece görüşlü helikopterler de bu gece veya yarın gece uçuşuna başlayacaktır” dedi.

Geçen yıl yaklaşık üç hafta boyunca kontrol altına alınamayan yangınlarda da gece görüşlü helikopterler gündeme gelmişti. Gece havadan müdahaleninin önemi de vurgulanmıştı ama bir yıl boyunca alınmadığı ortaya çıktı.

Dahası 2020 Sayıştay raporlarında Türkiye’nin ormanlarının yüzde 60’nın yanma riskiyle karşı karşıya olduğu belirtilmiş ve yetkililerin yangınlara karşı önlem almadığı uyarısı yapılmıştı. Bu yangınla beraber bu uyarının da hala ciddiye alınmadığı anlaşılmış oldu.

4 bin 200 hektar yandı

Marmaris Belediye Başkanı Oktay şunları söyledi: “Toplamda sekiz helikopter ve iki uçak var. 4 bin 200 hektarlık alan yandı. Yangın nedeniyle dört ev zarar gördü. Biri ağır. Otluk Koyu tarafına doğru ilerliyor yangın. Orada aktif. Her bölgede ayrı ayrı yerleşim yeri var. Biliyorsunuz cumhurbaşkanının yazlık sarayı da orada. Şu an orada ciddi anlamda yaklaştı. Orada evler de var.”

Saraya yaklaşınca helikopter sayısı arttı

Oktay’la konuştuğumuz sırada havada bir uçak ve iki helikopter olduğunu söyledi: “Bir ara en fazla sekiz tane helikopter gördüm. Yangın Otluk Koyu’na doğru yaklaştığında, orada büyüyünce helikopter sayısı arttı.”

Fotoğraf: AA

‘Yangının bilançosu daha büyük olabilir’

Rüzgarın artmasını beklediklerini ve en büyük endişelerinin bu olduğunu belirten belediye başkanı şöyle devam etti: “Rüzgarın yönü sabit değil. Çok değişkenlik gösteriyor. Soğutma çalışması yapılan yerler de alevleniyor bu sefer. Tekrar oraya da müdahale etmek zorunda kalıyorlar. Şu anda sabahtan beri Otluk Koyu kısmı durdurulamıyor. Daha da ilerlerse yangının bilançosu çok daha büyük olabilir. Bizim korkumuz o. Ormanı geçer sarayın olduğu tarafa doğru gidip etrafını sararsa yerleşim yerleri de etkilenir.”

En büyük eksikliğin gece görüşülü helikopter olduğu belirten Oktay şöyle devam etti: “Tek sıkıntı bu. Bu iş gece çözülebilseydi bu kadar uzamazdı. Sabaha kadar yangın ilerliyor. Ağaçlar bu sıcakla patlama bile yapıyor sıçratıyor kozalak atıyor ağaç gövde atıyor. O çözülseydi belki bir tık rahatlardık.”