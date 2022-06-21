Marmaris’te orman yangını

Muğla’nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı. Müdahale sürüyor.

Fotoğraflar: AA

Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı helikopterlerin yanı sıra arazözler, iş makineleri ve orman işçileriyle müdahale ediliyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Muğla Valiliği’nin talebi üzerine Aksaz Deniz Üs Komutanlığından su tankeri, dozer, arazöz, yangın söndürme araçları ve personeli yangına müdahale için görevlendirdi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Twitter hesabı üzerinden yangın bölgesinde konuştuğu bir video paylaşarak şunları dedi: “Maalesef en büyük olumsuzluğumuz rüzgarın şiddetli olması. Tüm ekipler teyakkuzda ama dediğim gibi rüzgardan kaynaklı durumumuz çok da parlak gözükmüyor.”

Değerli hemşehrilerim,



Akşam saatlerinde Bördübet mevkiinde orman yangını meydana geldi. Yangına tüm ekipler havadan ve karadan müdahalede bulunuyor. Tek amacımız bir an önce kontrol altına almak. Gelişimeler oldukça size bilgi vermeye devam edeceğiz.#Marmaris pic.twitter.com/AAPwBwofHE — Mehmet Oktay (@oktaymehmet48) June 21, 2022

Geçen yılki orman yangınlarını takip edip söndürülmesi için mücadele veren komedyen Şahan Gökbakar, Twitter’dan bölgeye hava aydınlıkken uçakla müdahale edilmemesine sert tepki gösterdi: “Bakın henüz hava aydınlık iken, bu halde yanan bir yangın… Havadan ucakla mudehale edilir mi? EDİLİR! NEREDE UÇAKLAR??? UÇAKLAR NEREDE??? BU YANGIN YINE O KADAR BÜYÜK BIR ALANI YOK EDECEK Kİ!!! YAZIK! KIŞ BOYU BU ANI SÖYLEDİM!!! NEREDE BU UÇAKLAR???”

Geçen yıl “Kapasitesi yetersiz” denerek orman yangınlarında kullanılmayan Türk Hava Kurumu’na (THK) ait dokuz uçaktan dördünün bu yıl temmuzda, ikisinin ‘en geç seneye’ hazır olacağını duyurmuştu.

Bakın henüz hava aydınlık iken, bu halde yanan bir yangın… Havadan ucakla mudehale edilir mi? EDİLİR! NEREDE UÇAKLAR??? UÇAKLAR NEREDE??? BU YANGIN YINE O KADAR BÜYÜK BIR ALANI YOK EDECEK Kİ!!! YAZIK! KIŞ BOYU BU ANI SÖYLEDİM!!! NEREDE BU UÇAKLAR??? pic.twitter.com/BjPkN2D2pr — Şahan Gökbakar (@sgokbakar) June 21, 2022

Mehmet Oktay, gece olmadan yapılması gereken havadan müdahalenin hava karardığı için yapılamadığını söyleyerek şunları dedi: “Tek talebimiz gece görüşlü helikopterlerin acil olarak bölgeye gönderilmesi. Yoksa yine bir felaketle karşı karşıya kalacağız. Yetkililerin bu çağrımızı bir an önce duymasını bekliyoruz.”