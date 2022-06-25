Bakan Kirişçi: En büyük teselli insan anlamında can kaybının yaşanmaması

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla’nın Marmaris ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarınınsa gün boyunca devam edeceğini söyledi.

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Yangın 22 Haziran akşamı saat 20:00’de Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda başlamıştı. AFAD müdahale için 1393 personel, 338 araç ve 35 iş makinesi görevlendirildiğini duyurmuştu.

Kirişci, Marmaris’teki orman yangınının dün gece itibarıyla sürecini tamamlamış olan ve kontrol altına alınmış olan bir orman yangınıyla ilgili güzel haberi paylaşmak üzere bir arada olduklarını söyledi: “Cumhurbaşkanı’mızın dünkü ziyaretlerinde sizinle paylaştığı o ihtiyatlı ifadelerini, artık yangının kontrol altına alındığı şeklinde revize edip, soğutma çalışmalarının da gün boyu ve ilerleyen günlerde devam edeceğini belirtmek isterim.”

Kirişçi yangınla ilgili en büyük tesellinin herhangi bir insan anlamında can kaybının yaşanmaması olduğunu söyledi: “Ormanlarımızın içindeki doğal yaşamın parçası haline gelmiş varlıklarımızla canlarımızla ilgili kayıplarımız konusunda elimizde kesin bilgi olmadığı için bu üzüntümüzü belirterek, vatandaşımız noktasında insan can kaybı noktasında bir kaybımız olmadığını belirtmek isterim. Ormanın var olduğu günden beri insana ihtiyacı yoktu, kendi yaşamını sürdürdü. Fakat gün geldi devran döndü modern yaşamın birtakım dayatmalarıyla insanın bu kez ormana katkı sağlaması gündeme geldi. İnsana ihtiyacı olmayan ormanın insanın desteğine katkısına ihtiyaç duyar haline geldi. Bu desteği ihtiyaç duymanın nedeni insanlar olarak özensizliğimiz, dikkatsizliğimiz veya asli davranışlarımız oldu.”