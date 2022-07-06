İktidar ‘beşli çete’yi ihmal etmiyor: Bakanlıktan Kolin’e kıyak ihale 

BİLAL ÇELİK

İktidar, ‘gözde‘ şirketlerinden Kolin’e bir ihale daha verdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün Çanakkale’deki 18 Mart Çan Termik Santralı için açtığı ’20 bin ton kireçtaşı alımı’ ihalesi, Kolin grubunun şirketlerinden Cenava İnşaat Madencilik ve Ticaret A.Ş.’ye verildi.

Şirket, ihaleye tek başına girerek 8 milyon 300 bin TL’ye aldı.

Fotoğraf: Kolin İnşaat

Başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere muhalefet, AKP’nin iktidara gelmesiyle dev kamu ihaleleri alarak zenginleşen Cengiz Holding, Limak Holding, Kalyon Grup, Kolin Holding ve Makyol Grubu’nu her fırsatta gündeme getiriyor. Muhalefetin ‘beşli çete’ olarak nitelediği grup, kamu ihaleleriyle zenginleştikçe, doğayı ve kaynakları hor kullanmak veya yok etmekle eleştirilerin odağında.

Bu şirketlerden Kolin’e bugün bir ‘adrese teslim’ ihale daha verildi.

İhaleye tek girdi, ‘istisna’dan aldı

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü bünyesindeki 18 Mart Çan Termik Santralı İşletmesi Müdürlüğü, ’20 bin ton kireçtaşı alımı’ ihalesi açtı.

Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında tutulan ihale ‘istisna’ usulüyle düzenlenirken, sadece Cenava İnşaat Madencilik ve Ticaret A.Ş. girerek 8 milyon 300 bin TL’ye aldı.

İhaleyi tek başına girerek alan Cenava A.Ş.’nin yönetim kurulu tanıdık isimlerden oluşuyor. Söz konusu şirketin yönetim kurulu, AKP iktidarında aldığı kamu ihaleleriyle devleşen şirketlerden Kolin İnşaat’ın sahiplerinden oluşuyor.

Caneva’nın yönetim kurulu şöyle: