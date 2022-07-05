Kılıçdaroğlu, ‘beşli çetenin arabulucuları’na çattı: Pişman olursunuz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yayımladığı mesajda ‘beşli çeteyle uzlaşması için araya giren sermayedarlara’ çıkıştı: “Kim olursa olsun pişman olur; bu böyle biline. Şimdi varsa cesaretiniz, gelin beni ikna edin. Ama haber yollamayı bırakın.”

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Kılıçdaroğlu, AKP’yle birlikte zenginleşen şirketlerin uzlaşma tekliflerine kapıyı kapattığını her fırsatta dile getiriyor.

Uzun süredir ‘beşli çete’ olarak adlandırılan kamu ihalelerinin ağırlıklı bölümünü alan bazı holding yöneticilerinin ‘Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına karşı ortak söylem’ arayışına giriştiğini daha önce Diken’de işlemiştik.

Diken’e konuşan kaynaklara göre ‘beşli çete’ Türkiye’deki büyük sermaye gruplarından bazılarıyla görüşerek ‘ortak söylem’in sermaye çıkarları açısından önemli olduğunu söylemişti. CHP’li kaynaklar da söz konusu iddiaları duyduklarını, ama ‘kapılarının kapalı olduğunu’ anlatmıştı.

Bu tartışmalar sürerken Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken bir mesaj geldi. Sosyal medya hesabından beşli çeteyle ‘arasını bulmaya yeltenen’ sermayedarların olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, bunları “Pişman olursunuz” diye uyardı: “5’li çete ile aramı bulmaya yeltenen sermayedar, holding, piyasa, kim olursa olsun pişman olur; bu böyle biline. Şimdi varsa cesaretiniz, gelin beni ikna edin. Ama haber yollamayı bırakın.”