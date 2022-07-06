Kütüphaneden aldığı kitabı 46 yıl gecikmeli iade etti

İskoçya’daki bir kütüphaneden ödünç alınan kitap 46 yıl sonra teslim edildi.

Fotoğraflar: Orkney Kütüphanesi

1976’da Orkney Kütüphanesi’nden alınan ‘The Hardy Boys’ serisine dahil ‘The Sinister Sign Post’ adlı kitabın o yıl haziran ayında iade edilmesi gerekiyordu. Ancak edilmedi.

Ödünç alan kişi varlığını bile unuttuğu kitabı evin tavan arasında buldu ve postayla kütüphaneye yolladı.

Kütüphaneden John Peterson, kitabın iyi durumda olduğunu, yeni bir kopyasına sahip olmadıklarını ve bu eski kopyayı ödünç verebileceklerini söyledi.

Kitabı 46 yıl gecikmeyle yollayan kişinin adı açıklanmadı ancak ceza uygulanmayacağı bilgisi paylaşıldı.

Orkney Kütüphanesi’ne 2017’de de 43 yıl gecikmeyle bir kitap iade edilmişti.