Piyasadaki oynaklık yaradı: Dev yatırım fonu altı ayda yüzde 30’dan fazla kar yazdı

Dünyanın en büyük yatırım şirketlerinden ABD merkezli Bridgewater Associates, piyasadaki oynaklıktan yararlanarak yılın ilk altı ayında risk fonundan yüzde 32 oranında gelir etti.

Şirket son dönemlerde düşüşteydi ve bundan dolayı bazı kurumsal müşterilerini kaybetmişti.

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Pandemiden önce başarılı bir seyir izleyen Bridgewater Associates, 2020’de yüzde 12,6 zarar etmişti ve birçok müşterisini kaybetmişti. 2021’de yüzde 8 kazançla toparlanma sürecine giren şirket bu yılın ilk altı ayında risk fonlarından (Pure Alpha) yüzde 32 kazanç elde etti.

Merkez bankaları, artan enerji fiyatlarıyla şiddetlenen enflasyonla mücadele etmek için faiz oranlarını yükselttikçe makro fonlar da değerleniyor. Bridgewater, faiz, hisse senetleri, emtialar, devlet ve kurumsal krediler ve gelişmiş piyasa para birimleri üzerine tutan tahminleriyle oynadığı piyasaların yüzde 65’inde gelir elde etti.

150 milyar dolarlık varlığa sahip şirkette ekonomik toparlanma için yönetim kademesinde değişiklikler yapılmıştı.