Milyarder fon yöneticisine göre ekonomide gevşeme için daha iki sene var

Dünyanın en büyük serbest yatırım fonlarından Bridgewater’ın kurucusu Ray Dalio, şu sıralar parasal sıkılaşmaya giden merkez bankalarının 2024’te faiz indireceğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Küresel olarak salgının ortaya çıkışıyla merkez bankaları gevşemeci bir politikayı devreye almış ve tüm dünyada etkisi hissedilen bir parasal genişleme sürecine girilmişti. Bu durum enflasyon göstergeleri üzerinde yukarı yönlü baskı yaratmış ve salgının hızını kaybetmeye başladığı süreçte gevşemeci politika çerçevesi de sorgulanmaya başlamıştı.

Salgın dolayısıyla tedarik zincirlerinde görülen aksaklıkların devam ettiği ortamda, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgal harekatı da emtia fiyatlarına yukarı yönlü ivme vermişti.

Başta enerji ve gıda fiyatlarında başlayan artış küresel düzeyde enflasyonun yükselmesine yol açmıştı. Artan enflasyon baskısıyla merkez bankalarının para politikaları hızla şahinleşmeye başladı. Bu da politika faiz artışlarını beraberinde getirdi.

Financial Times gazetesinin analizine göre son üç ayda 60’tan fazla faiz artışı kararı alındı. Bu sayı, 2000’li yılların başından bu yana kaydedilen en yüksek faiz artışı sayısı oldu.

Avustralya merkezli Financial Review’a (AFR) röportaj veren Dalio, birçok finansal varlıkta aşağı yönlü hareketlere neden olabilecek bu sıkılaştırma sürecinin acısının daha sonra çıkacağını söyledi. Dalio, “Bunun bedeli artacak. Bu durum merkez bankalarının -ABD’de 2024’te yapılacak başkanlık seçimlerinin de yaklaşmasıyla- para politikalarını yeniden gevşetmeye zorlayacak” dedi.

Dalio, merkez bankalarının şu anki hamlelerinin stagflasyona neden olabileceğini söyledi.