‘Nakit halen çöp’ diyen milyarder fon yöneticisi, parasıyla ne yapıyor?

Bazı ekonomistler “Nakit kraldır” dese de dünyanın en büyük serbest yatırım fonlarından Bridgewater’ın kurucusu Ray Dalio, bu dönemde birikimleri nakitte tutmanın en mantıklı karar olmadığını düşünüyor.

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Geçen seneki bir söyleşisinde “Nakitte kalmak güvenli değil çünkü enflasyon tarafından vergilendiriliyor” diye konuşan Dalio, bu haftaki açıklamasında halen aynı fikirde olduğunu belirtti: “Nakit hala çöp.”

Dalio’nun kaygısını anlamak mümkün zira pandemi dönemindeki parasal genişlemeye tedarik zincirlerindeki aksamalar eklenince, dünya hem arz hem talep taraflı enflasyonist bir süreçle karşı karşıya kaldı.

Dünyanın en büyük ekonomisi ABD, yüzde 8’lere kadar tırmanarak 40 yılın zirvesine çıkan enflasyonla mücadele etmek için sıkılaştırıcı adımlar atmaya başlarken, yanlış politikalar nedeniyle bu dalgaya savunmasız yakalanan Türkiye’de enflasyon yüzde 70’e kadar fırladı.

Diğer ülkeler gibi reel getiri imkanlarının azaldığı Türkiye’de, yüksek enflsyona rağmen politika faizinin yüzde 14’te tutulması, parasını nakitte değerlendirenler için kabaca yüzde 56 reel kayıp anlamına geliyor.

Bu ortamda reel getiri arayan birikim sahipleri hisse yatırımlarına yöneldi, Türkiye’de de geçen ay enflasyonun üstünde getiri sağlayan tek yatırım alanı borsaydı.

Peki fon yöneticisi milyarder Dalio kaynaklarını nerede değerlendiriyor?

‘Fırtınayı atlatabilecek’ ülkeler

Daio, kontrolündeki paranın 1,05 milyar dolar kadarını gelişmekte olan ülkelerin varlıklarında tutuyor. ‘Vanguard FTSE Emerging Markets’ adındaki bu yatırım fonu, Çin, Brezilya ve Güney Afrika gibi ülkelerdeki şirket hisselerini kapsıyor. Bu fonda 5 binden fazla şirketin hissesi var.

Dalio, ‘fırtınayı atlatabilecek’ ülkelere yöneldiğini söylüyor.

‘Savunmaya dönük’ yatırım

Dalio’nun ikinci büyük varlığıysa ‘savunmaya dönük’ bir yatırım: Belli periyotlarda yatırımcılara temettü (kar payı) dağıtan temizlik ve diğer tüketici malzemeleri satan P&G şirketi.

Teknoloji endeksleri son 12 ayda neredeyse yüzde 50 değer kaybetse de Çinli e-ticaret devi Alibaba, Dalio’nun favori şirketlerinden kalmayı başarmış. 31 Mart itibariyle 813,9 milyon dolarını bu şirketin hisselerinde tutuyor. Teknoloji hisseleri çakılsa da güçlü bilançosuyla Alibaba hisseleri geçen hafta yüzde 15’ten fazla yükseldi.