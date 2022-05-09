Nisanda sadece borsa enflasyonun üstünde getirdi

Nisanda finansal yatırım araçlarında en yüksek yıllık reel getiri yüzde 17,3’le külçe altında oldu. En çok kaybettirense yüzde 34,7’le devlet iç borçlanma senetleri. Aylık olarak tek reel getiri sağlayan araçsa borsa oldu.

Üretici fiyatlarıyla indirgendiğinde son bir yılda reel getiri sağlayan yatırım aracı bulunmuyor.

Fotoğraf: AA

Reel getiri, parasal getirinin enflasyondan arındırılmış halini gösteriyor. Tasarruf sahiplerinin ne tür yatırımlara yönelebileceğinin yanıtı aslında reel getiriler ve bunlara ilişkin beklentilerden belirleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisana ilişkin açıkladığı ‘finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları’na göre nisanda en fazla reel getiri BIST 100 endeksinden geldi.

BIST 100’de yurt içi üretici fiyat endeksiyle (Yİ-ÜFE) indirgendiğinde yüzde 7,37, TÜFE’yle indirgendiğindeyse yüzde 7,79’lik kazanç elde edildi.

Grafik: TÜİK

Kaybettirenler

Yİ-ÜFE’yle indirgendiğinde, yatırım araçlarından devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 2,42, mevduat faizi (brüt) yüzde 6,04, dolar yüzde 6,55, külçe altın yüzde 6,75 ve avro yüzde 8,22 yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE’yle indirgendiğinde DİBS yüzde 2,04, mevduat faizi (brüt) yüzde 5,67, dolar yüzde 6,18, külçe altın yüzde 6,39 ve avro yüzde 7,86 yatırımcısına kaybettiren yatırım araçları oldu.

Üç aylık değerlendirme

BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede, TÜFE’yle indirgendiğinde yüzde 2,21’le yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan araç olurken, Yİ-ÜFE’yle indirgendiğinde yüzde 3,88 kayba yol açtı.

Avro, Yİ-ÜFE’yle indirgendiğinde yüzde 17,61, TÜFE’yle indirgendiğinde yüzde 12,39’la yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın, TÜFE’yle indirgendiğinde yüzde 13,41’le yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlarken Yİ-ÜFE’yle indirgendiğinde yüzde 3,71 yatırımcısına kaybettirdi.

Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE’yle indirgendiğinde yüzde 43,44, TÜFE’yle indirgendiğinde yüzde 33,38 yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

Yıllık en yüksek reel getiri külçe altında

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğindeyse külçe altın, TÜFE’yle indirgendiğinde yüzde 17,31’le yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı olurken Yİ-ÜFE’yle indirgendiğinde yüzde 10,11 yatırımcısına kaybettirdi.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE’yle indirgendiğinde, yatırım araçlarından dolar yüzde 18,74, BIST 100 endeksi yüzde 21,39, avro yüzde 26,43, mevduat faizi (brüt) yüzde 47,45 ve DİBS yüzde 49,95 yatırımcısını kayba uğrattı.

TÜFE’yle indirgendiğinde dolar yüzde 6,04 ve BIST 100 endeksi yüzde 2,59 yatırımcısına kazanç sağlarken avro yüzde 3,98, mevduat faizi (brüt) yüzde 31,42 ve DİBS yüzde 34,68 yatırımcısına kaybettirdi.