Nasdaq’taki düşüşte Singapurlu teknoloji milyarderinin serveti yüzde 80 eridi

Singapurlu teknoloji milyarderi Forrest Li’nin servetinin yüzde 80’i teknoloji hisselerindeki küresel değer kaybı nedeniyle eridi. ‘Eski milyarder’ Forrest Li, ‘dünyanın en zengin 500 insanı’ listesinden çıktı.

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Covid-19 salgını nedeniyle piyasadaki para miktarının artırılması sonrası enflasyonist baskılar ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle birlikte sıkı para politikasına dönülmüştü.

ABD’nin New York şehrindeki teknoloji şirketlerinin işlem gördüğü Nasdaq’ta yılbaşından bu yana gerileme yüzde 25’i aşmış, Bitcoin’in değer kaybı yüzde 40’a ulaşmıştı. Bundan teknoloji devleri de zarar görmüş, piyasanın çöküşü derinleşmişti.

Oyun ve e-ticaret şirketi Sea’nin kurucusu ve genel müdürü Forrest Li de bu çöküşten nasibini aldı. İş insanının 22 milyar dolar civarındaki serveti 4,7 milyar dolara geriledi, tabiri caizse ‘eridi’.

Li, 2009’da kurduğu ve piyasadaki fiyatı son birkaç ayda yüzde 80 azalan Sea hisseleri yüzünden servetinin büyük kısmını kaybetti.

13 yıl önce kurulan Sea, Güneydoğu Asya’nın gelişen dijital ekonomisinin de etkisiyle borsalarda güçlü bir performans sergilemişti. Şirketin değerinin hızla artmasıyla Forrest Li, ağustosta Singapur’un en zengini olmuştu.

Hindistan’ın, Sea’nin popüler oyunu ‘Free Fire’ı şubatta yasaklamasıyla şirket bir günde 16 milyar dolar kaybetti. Son birkaç ayda teknoloji hisselerindeki düşüş de Li’nin bütçesini derinden sarstı. Analistler, Sea’nin hisse fiyatının daha da düşmesini bekliyor.

ABD merkezli haber sitesi Insider’dan Huileng Tan, Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ve Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates dahil olmak üzere dünyanın en zengin beş ‘teknoloji kralı’nın, kolektif servetlerinin yaklaşık 85 milyar dolarını ocakta kaybettiğini açıkladı.

Nasdaq’taki düşüş, teknoloji devlerini derinden etkilemiş gibi görünüyor.