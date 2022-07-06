Trafo merkezine giren yılan 10 bin hanenin elektriğini kesti

Japonya’da, trafo merkezine girip akıma kapılarak ölen yılan 10 bin haneyi elektriksiz kalmasına sebep oldu.

Fotoğraflar: New York Post (temsili)

29 Haziran’da, Koriyama City’deki bir trafo merkezine yılan girdi. Aşırı sıcakların yaşandığı bölgede saat 14:00 civarında elektrikler kesildi. Binlerce kişi mağdur oldu. Klimaların, işyerlerindeki cihazların, buzdolaplarının çalışmaması en büyük sorundu.

Aniden elektrikler kesilince hemen inceleme başlatan Tohoku Elektrik Şirketi, trafo merkezinde ‘yılanın kalıntılarını’ buldu. Bu sayede elektriklerin neden kesildiği anlaşıldı. Yılan içeri girip gezinmeye başlayınca bir elektrik kablosuna değmiş ve ölmüştü. Dumanlar çıkmaya başlamış, o nedenle de alarm devreye girip şalteri kapatmıştı. Trafonun enerji sağladığı binlerce hanede elektrik kesilmişti. Bölgeye altı itfaiye aracı yönlendirilmişti.

Ne olup bittiği anlaşılınca kesintiden etkilenen 10 bin haneye yeniden elektrik verildi. Kesinti bir saat sürdü.

Yaşananlar sosyal medyada gündem oldu. Bazı işyeri sahipleri işlerinin aksadığından şikayet etti. Bir kullanıcı, ‘‘Yıldırım çarpsa anlarım da yılan nasıl sebebiyet verebilir. Daha sıkı önlem alınmalı, güvenlik artırılmalı” sözleriyle şirkete tepki gösterdi. Bir diğeri, ”Böyle bir şey yüzünden bu sıcakta elektriksiz kalmak kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Bazıları da yılanın ölmesiyle ilgili mesaj attı. Biri, ”Zavallı yılan, şirket özür dilemeli ve ailesine tazminat ödemeli” şeklinde sarkastik bir mesaj paylaştı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı, yılan yılında doğduğu için çok üzüldüğünü yazdı.