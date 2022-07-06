HDP’li Paylan’dan ‘Peker’ önergesi: Papadopulos’un ölümü araştırılsın

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddiaları üzerine Yorgo Papadopulos’un ölümünün açığa kavuşturulması için Meclis’in devreye girmesini istedi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) bulunan Peker, ‘Deli Çavuş’ isimli Twitter hesabından Yıldırım Demirören’in babasının Yorgo Papadopulos isimli bir Rum iş insanını öldürüp malvarlığına ‘çöktüğünü‘ söylemişti.

Peker, Demirören’e seslenerek şunları demişti: “Baban insanlara önce dost olarak yanaşır sonra da gasp ederdi. Yorgi Papadolos’a ait Arşimidis şirketinin hukuk müşavirliğini Necdet Çobanlı yaparken (bu da rahmetsiz), adam yurtdışına çıktı diye beyanda bulunup, sahte vekaletnamelerle tüm servetini iki rahmetsiz üzerlerine geçirdiler.

Meğerse adam yurtdışına gitmemiş. Adamı önce kravatla boğup, sonra da yakarak öldürmüşler. Mehmet Eymür abinin hazırladığı 1. MİT raporunda detaylıca yazıyor. Kardeşlerim, internetten rahatlıkla ulaşabilirsiniz.”

Paylaşım akıllara Papadopulos’un ölümünün üzerindeki sis perdesini getirdi. HDP’li Paylan bu sis perdesinin aralanması için Meclis’e araştırma önergesi verdi.

Paylan, önergesinde Papadopulos’un 12 Aralık 1967’de İsviçre’nin Cenevre kentinde bir otel odasında ölü bulunduğunu hatırlattı.

Papadopulos’un Cenevre’de öldüğü haberini o dönem FIFA’nın tek Türk üyesi ve Arşimidis Şirketi’nin hukuk müşaviri olan Necdet Çobanlı’nın verdiğini ifade eden Paylan, önergesinde şunları kaydetti: “Çobanlı, 1950’li yıllarda birçok azınlık vatandaşının avukatlığını yapmıştır. Papadopulos’un ölümü sonrasında, hisseleri, resmi olarak 40 yıldır şirkette çalışan Lambo Filipidis’e kalmış olsa da daha sonra bu hisseler Çobanlı’ya satılmıştır. Kamuoyunda bu cinayetle çokça ilişkilendirilen Erdoğan Demirören’se o dönemde, Necdet Çobanlı’nın yardımcılığını yapmaktadır. Çobanlı, ilerleyen yıllarda şirket hisselerini Erdoğan Demirören’e devretmiştir. 1982’de MİT müsteşarı Burhanettin Bigalı’nın Genelkurmay Başkanlığı’na sunduğu bir raporda, Erdoğan Demirören’in Necdet Çobanlı’yla birlikte bu cinayette yer aldığı belirtilmektedir.”

‘Servetini kim gasp etti?’

Papadopulos’un ölümü ve mal varlıklarına ilişkin ortaya atılan iddialarda siyasetçi ve bürokrat birçok ismin yer aldığını belirten Paylan, şunları dedi: “Son günlerde yeniden gündeme gelen Yorgo Papadopulos cinayetinin aydınlatılması için TBMM’nin sorumluluk alması ‘geçmişle yüzleşmek’ adına önem arz etmektedir. Papadopulos cinayetinin sorumlularını ortaya çıkarılması ve öldürülen iş insanının milyar dolarlık servetinin kimlerce gasp edildiğinin belirlenmesi azınlık toplumuna üye yurttaşlara karşı işlenen benzer cinayet ve gasplar için adalet kapısını aralayacaktır. Bu cinayetin aydınlanması devletin içindeki karanlık odaklardan arınmasını da sağlayacaktır. Bu amaçla, Yorgo Papadopulos cinayeti hakkında bir Meclis araştırması açılmasını talep ediyoruz”