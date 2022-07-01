Peker’den yeni Demirören iddiaları

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Yıldırım Demirören’e seslenerek ailesinin serveti üzerine birtakım iddialar ortaya attı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) bulunan Peker, geçen sene yayınladığı videolar ve attığı tweet’lerde hükümet hakkındaki iddiaları ülke çapında infial yaratmıştı. Bir süre sonra da ‘sosyal medya kısıtlaması’ getirilmişti.

‘Deli Çavuş’ isimli Twitter hesabından konuşan Peker, özetle şunları dedi:

* Bugün size Türkiye tarihinin en iğrenç en haramzade ailesini anlatacağım. Lan pambıkören (…) demirören medyada sanki benim eşim de suçluymuş gibi haberler yapılmasına izin verdin. Böylelikle ruh sağlığımı bozdun. Bugün de ben senin ruh sağlığını bozacağım.

* Ancak daha önce rahmetsiz olan babasını, Erdoğan Demirören’i anlatacam. 70’li yılların başında rahmetsizin hiç bir gücü yokken, çocukluk arkadaşı olan Milangaz’ın sahibi Şevki Kurtkaya’nın desteğiyle Sirkeci Nöbethane caddesi no: 8 de, 50 m2 dükkanda makas, bağlantı yay çatalı satan bir dükkan açmıştı.

* Şevki Kurtkaya, Milangaz’ın yüzde 60’ının sahibiydi. Geri kalan yüzde 40 da Şevki Kurtkaya’ nın kardeşlerinin üzerindeydi. Şevki Kurtkaya, yaşadığı bazı ticari sorunlar yüzünden hisselerini emaneten rahmetsizin üzerine yaptı. Sonra sorunlarını halledip hisseleri geri isteyince, rahmetsiz Erdoğan Demirören bu süre zarfında tanıştığı yeraltı dünyasından olan isimlerin desteği ile Milangaz’a çöktü.

* Size biraz sonra rahmetsizin Yorgi Papadolos isimli Rum asıllı bir gayri müslimin tüm mallarına nasıl çöktüğünü, adamı nasıl öldürdüklerini anlatacağım.

* Kıymetli büyüğümüz (eski İçişleri bakanı) Sadettin Tantan abi Sedat Peker’in yaşı yetmez, bu cinayetin bilgileri devletten verilmiştir demişti. (Daha önceki tarihlerde) Sadettin abi, 1971- 1974 yılları arasında İstanbul Asayiş Şube Müdürü olan Cemil Gülmen’i tanırsınız. 1990 yılında kendisi vefat etmişti. Rahmetlinin eşi olan Neriman Gülmen abla ile 2001 yılında tanıştık. Neriman abla şu an hayatta. Söylediklerimin doğruluğunu gazeteciler kendisinden öğrenebilirler.

* Rahmetli Cemil Gülmen’nin sakladığı beş çuvalık gizli arşivini bana getirmişti, ‘Rahmetli bunlara çok değer verirdi, Sedat oğlum al, bunlar belki senin işine yarar’ diyerek bana hediye etti.

* Rahmetli Cemil müdür, üstleri ile gayrimüslimlere yapılan eziyetlere seyirci kalındığı için tartışıp, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’nden ayrılmıştı.

* Neyse konumuza dönelim. Lan pambıkören, rahmetsiz baban Ata Koleji’ni niye satın aldı? Sen gerizekalı olduğun için sınıfı geçemezsin diye aldı.

* Lan pambıkören, rahmetsiz baban Recai Erkli’ye ait şirkete ve binalarına nasıl çöktü? (mafya dostlarının yardımıyla) Ben suç örgütü lideriyim öyle mi?

* Baban insanlara önce dost olarak yanaşır sonra da gasp ederdi. Yorgi Papadolos’a ait Arşimidis şirketinin hukuk müşavirliğini Necdet Çobanlı yaparken (bu da rahmetsiz), adam yurtdışına çıktı diye beyanda bulunup, sahte vekaletnamelerle tüm servetini iki rahmetsiz üzerlerine geçirdiler.

* Meğerse adam yurtdışına gitmemiş. Adamı önce kravatla boğup, sonra da yakarak öldürmüşler. Mehmet Eymür abinin hazırladığı 1. MİT raporunda detaylıca yazıyor. Kardeşlerim, internetten rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Diğer anlattıklarım benim özel bilgi havuzumdan.

* Bunun rahmetsiz babasının en büyük özelliği, mafyalarla, siyasilerle ve bürokratlarla bir çark kurmuş olmasıydı. 1980’lerde bütün Yahudileri haraca bağlamışlardı. rahmetsiz sözde onları mafyadan ve devletten koruyordu.

* Topladığı paranın birazını mafyaya, birazını polislere, birazını da siyasilere verip çoğunu kendine alıyordu. Daha kendine ait batık Total’i, Oyak’a nasıl sattığını konuşacağız. Bu satışa itiraz eden Cihat Yaycı Paşa’yı kimlere arattırdığını da konuşacağız.

* Ulan vatanımızı savunan askerlere, şehitlere, gazilere ait olan Oyak’ın parasına göz diken kahpenin yanında çalışan kemikli köpekler orda mısınız? Tamammm… Daha bu ne ki? Azerbaycan’ı konuşacağız, şans oyunlarında devamlı devir eden, kimseye çıkmayan ikramiyeleri de konuşacağız.

* Bu pambıkörenin medya grubunu satın alırken Ziraat Bankası’ndan aldığı krediyi ödemediğini söylediğimde, önce hiç biriniz inanmamıştınız. 5 milyon dolara aldığı Kemer Country’deki arsa, imara açılacak, bankaya olan borcunu bu şekilde ödeyecek dediğim de yine inanmadınız.

* Ancak hepsi doğru çıktı. Kardeşlerim namusluca konuşacağız. Nokta kadar bir yalanımı buldunuz mu? Bende SÖZ NAMUS, bulamazsınız. Anadolu ajansı kimin, Devletin. pambıkören medya grubunu neyle satın aldı?

* Ziraat Bankası’nın parasını ödemediği gibi, devletin ajansına olan 30 milyon TL’lik borcunu bile ödemedi. Lan pambıkören, devlete olan borcunu ödemezsin, normal insanlara olan borcunu da ödemezsin.

* Sen eşime yönelik saygısızca haberler yaptırdın. Bunun intikamını da 1-2 saat sonra yapacağım paylaşımla alacam. Kimse kusura bakmasın, bu kahpenin bende aile huzurunu kaçıracam. Beni lütfen ayıplamayın. Seni rezil edecem…