Hollanda’da evden çalışma yasal hak olacak

Hollanda pandemi sürecinde birçok kişinin hayatına giren uzaktan çalışmayı yasal hak haline getiriyor.

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Meclisten onay alan yasayla Hollanda evden çalışma esnekliğini yasayla sağlayan ilk ülkelerden biri oldu.

Yürürlüğe girmesi için senatonun onayını bekleyen yasayla işverenler meslekleri izin verdiği sürece çalışanlarının evden çalışma isteğini dikkate almak zorunda.

Pandemide alınması gereken sağlık önlemleri birçok sektörde iş yapma biçimlerini yeniden belirlemiş, uzaktan çalışma yaygınlaşmış hatta kalıcı hale gelmişti. Ülkeler çalışma mevzuatlarını ve yasalarını bu yeni duruma göre düzenlemeye devam ediyor.