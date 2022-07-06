Beştaş: Polis, Soylu’nun tweet’inden sonra darp raporu aldı

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz tarafından tokat atıldığı iddia edilen polisin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun tweet atmasından 10 saat sonra darp raporu aldığını söyledi.

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Aydeniz’e, İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bir polise tokat attığı iddia edilmesinin ardından dokunulmazlığının kaldırılmasını görüşmek için Meclis Anayasa ve Adalet Komisyonu toplandı.

Hazırlık komisyonu toplantısında konuşan HDP’li Meral Danış Beştaş, tokat atıldığı iddia edilen polisin Soylu’nun tweet atmasından yaklaşık 10 saat sonra darp raporu aldığını söyledi.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre polisin ifadelerini de aktaran Beştaş, şöyle konuştu: “Size bir anekdot anlatacağım ismi geçen polis memuru rapor almamış. Akşam evine gitmiş. Kendi ifadesi var onu söylüyorum. Polis memuru, ‘Evde televizyon izlerken İçişleri bakanının söylediklerini izledim. Bir yumruk meselesi var, diye tweet atmış. Benim diye düşündüm’ diyor. Aradan 10 saat geçtikten sonra rapor almış. Polis memurunun dahi böyle bir iddiası yok. Bu nedenle bu tamamen siyasi, HDP’ye yönelik saldırılarla demokratik güçlerin bir araya gelmesini, demokrasi ittifakının oluşumunu engellemektir. Aynı zamanda muhalefet güçlerinin birbirine yakınlaşmasını engellemek açısından bir siyasi oyun var. Başka hiçbir izahı yok.”

‘Aydeniz’in telefonunu kırdılar’

Tokat attığı iddia edilen Aydeniz’in, çıkan arbedede darp edildiğini ve telefonunun kırıldığını söyleyen Beştaş, sözlerine şöyle devam etti: “Bu da polislerin kırdığı bir telefon. Bunu delil olarak getirdik. Saliha vekilin telefonudur. Basın darp ediliyor, olay yerinden uzaklaştırılıyor. Kendisi milletvekili olarak aldığı görüntüler telefonundan siliniyor. Telefon bu hale getiriliyor ve üç saat sonra partililere teslim ediliyor. Böyle bir hukuksuzluk karşısında adaleti savunuyoruz.”

Komisyon yarın tekrar toplanacak

Komisyonda yeni sunulan delillerin incelenmesi için süre talebinde bulunan HDP’li Abdullah Koç’un talebi kabul edildi. Komisyon yarın saat 11:00’da dokunulmazlığın kaldırılıp kaldırılmayacağına dair karar vermek üzere toplanacak.