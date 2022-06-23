DBP’li Aydeniz’in dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlık komisyonu kuruldu

Meclis Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinin oluşturduğu karma komisyon, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz’in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin hazırlık komisyonu kurulmasına karar verdi.

Toplantıda konuşan HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, siyasi partilere uygulanan ‘ayrımcı politikalara’ dikkat çekti. Oluç, DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu’na yönelik polis tutumunu da hatırlattı.

Fotoğraf: AA

Komisyon, Aydeniz’in beş fezlekeden dokunulmazlığının kaldırılmasını ele almak üzere toplandı.

Komisyona Anayasa Komisyonu Başkanı AKP’li Yusuf Beyazıt başkanlık yapıyor.

HDP’yi temsilen HDP’li Oluç, HDP Kadın Meclisi Sözcüsü Ayşe Acar Başaran, Adalet Komisyonu üyeleri Mehmet Rüştü Tiryaki, Züleyha Gülüm, Abdullah Koç, Erdal Aydemir ve Pero Dundar da toplantıya katıldı. Komisyon toplantısında MHP Grup Başkan Vekili Muhammed Levent Bülbül de yer aldı.

Toplantının başında HDP milletvekilleri usul tartışması açılmasını talep etti. Usul tartışmasına ilişkin konuşan HDP’li Abdullah Koç, “İç Tüzüğün 63’üncü maddesine dayanarak dosyalarda soruşturmayla ilgisi olmayan konular olduğu ve HDP’li vekilleri kriminalize ettiği gerekçesiyle usul tartışılması açılmasını talep ediyoruz” dedi.

Başkan Beyazıt ise usul tartışmasını başlattı. HDP’li Koç bunun üzerine fezlekelere dikkat çekerek, Anayasa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarını hatırlattı.

Beyazıt, Aydeniz’in komisyonda en fazla fezlekesi olan isim olduğunu belirtti. Beyazıt, milletvekillerinin ‘toplumda kabul görmeyecek davranışlardan uzak durması gerektiğini’ savundu.

Usul tartışmasının ardından konuşan HDP’li Oluç, kolluk kuvvetlerinin başta HDP olmak üzere toplumsal muhalefet üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi.

Son olarak Ankara’da polisin Yeneroğlu’na yönelik tutumunu da hatırlatarak şunları söyledi: “İsterdik ki Yeneroğlu AKP içindeyken bu tür şeylere itiraz etseydi. İktidarın dışına düştü ve muhalefete geçti. İşte yaşadı. Bu hakareti yaşadı, çok üzüldük. Kesinlikle itibarının korunması gerekiyor. Hem Yeneroğlu’nun hem milletvekillerinin tamamının ve meclisin bunun karşısında mutlaka bir yaptırımı olması gerekiyor. Yarın öbür gün iktidarda olmadığınız zaman, kim iktidardaysa dileriz ki bu tür hukuksuzluklar ve haksızlıklar yapıldığı zaman iktidarda olmayanların da hakkını ve hukukunu korusun.”

‘İstiap haddi aşıldı’

HDP’lilerin katıldığı eylemlerden fotoğraflar gösteren Oluç, fotoğrafın vekillere uygulanan baskının kanıtı olduğunu söyledi. HDP’li Ayşe Acar Başaran’a bir polis memurunun HDP Genel Merkezi’nde “Seni duvara çivilerim” dediğini hatırlatan Oluç şunları dedi:

“İnsanların istiap haddinin dolması diye bir şey var. Bu istiap haddi bütün bu gösterdiğim az fotoğraflarda her seferinde aşılıyor. Kolluk, vekillerimize, o kalkanların altından tekme atıyor. Vekillerimizin hepsi o eylemlerden sonra bacakları morarmış şekilde önümüze geliyor. Biz her seferinde vekillere karşılık vermeyin diyoruz. Polisler kameralar görmediği için alttan tekme atıyorlar. Bazen kolluğun arasına özel provokatörler giriyor. O özel provokatörler doğrudan doğruya bazı vekillerimizi hedefliyor.”

‘Kararı AKP Genel Başkanı Erdoğan verdi’

AKP’lilere de seslenen ve ‘kararın cumhurbaşkanı sıfatıyla AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan tarafından verildiğini’ söyleyen Oluç, “Siz nasıl olacak da onun bu söylediğinin aksine davranacaksınız ve vicdanınıza yaslanarak farklı bir karar alacaksınız. Olmaz böyle bir şey” dedi.

Oluç’un konuşmasının ardından MHP’li Feti Yıldız konuşarak HDP’li vekilleri hedef aldı. HDP’li Fatma Kurtulan’ın tepki göstermesi üzerine Yıldız, dokunulmazlığın kaldırılmasına dair getirilen bütün fezlekelerin görüşülmesi gerektiğini savundu.

Tartışmaların ardından komisyon, Saliha Aydeniz’in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin hazırlık komisyonu kurulmasına karar verdi.



