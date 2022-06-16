DBP’li Aydeniz ile HDP’li Öncü hakkındaki fezlekeler Cumhurbaşkanlığı’na gönderildi

Adalet Bakanlığı, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz ile HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkındaki fezlekeleri, TBMM’ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığı’na gönderdi.

Fotoğraflar: AA

AA’nın aktardığına göre fezlekeler, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından imzalandı. Gerekçe olarak Aydeniz’in ‘polise yumruk atması’ ve Önlü’nün ‘polis aracına taş attığı’ iddiası gösterildi.

Cumhurbaşkanlığı fezlekeleri TBMM Başkanlığı’na gönderecek.

Bundan sonraki süreç, Meclis’te işleyecek.