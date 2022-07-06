Mansur Yavaş duyurdu: Ankapark’ın tahliyesine ve belediyeye devrine karar verildi

İki yılı aşkın süredir devam eden Ankapark davasında sonuç çıktı. Ankapark’ın tahliye edilmesine ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) devredilmesine karar verildi.

Fotoğraf: ABB

Twitter’dan kararı duyuran ABB Başkanı Mansur Yavaş “İki yılı aşkın süredir devralmak için hukuki mücadele verdiğimiz Ankapark davası sonuçlandı. Bugün parkın tahliyesine ve belediyemize devrine karar verildi” dedi.

Yavaş, parkın geleceğine gerekli tespitleri yaptıktan sonra Ankaralılarla birlikte karar vereceklerini dile getirdi.

2 yılı aşkın süredir devralmak için hukuki mücadele verdiğimiz ANKAPARK davası sonuçlandı.



Bugün parkın tahliyesine ve Belediyemize devrine karar verildi.



Kurban Bayramı'nın hemen ardından gerekli tespitleri yaparak parkın geleceğine Ankaralılar ile birlikte karar vereceğiz. pic.twitter.com/dGOz33ir08 — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) July 6, 2022

Eski ABB başkanı Melih Gökçek’in ‘ustalık dönemi eseri’ olarak bilinen ve yılda ’10 milyon turist getirecek’ vaadiyle kurulan Ankapark’a boş yere 801 milyon dolar harcanmıştı. Döviz kurundaki dalgalanmalardan dolayı maliyeti her geçen gün artan Ankapark iflas etmişti.