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Yaramazlara biraz batar!

801 milyon dolar ‘gömülen’ Ankapark, iflasa rağmen tahliye edilemiyor


Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Genel Sekreteri Serhat Taşkınsu, geçen hafta iflas kararı resmen açıklanan Ankapark’ın işletici şirketin direnmesi nedeniyle tahliye edilemediğini söyledi.

Fotoğraf: ABB

Eski Ankara büyükşehir belediyesi başkanı Melih Gökçek’in yılda 10 milyon turist vaadiyle kurduğu Ankapark’ın iflas kararı geçen hafta Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanmıştı.


Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinde toplam 801 milyon dolar maliyetle hayata geçirilen Ankapark, beklenen ilgiyi göremeyince kapatılmıştı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, ‘çılgın proje’de hiç kullanılmayan teleferiğe 50,4 milyon, dinozorlara 7,9 milyon, plastik çiçeklereyse 1,8 milyon dolar ödendiğini belirtmişti.

Sözcü’den Çiğdem Toker’e konuşan Taşkınsu, işletici şirketin çıkması gerektiği halde direnmesi nedeniyle tahliye edemediklerini söyledi. Taşkınsu, Yenimahalle Kaymakamlığı’na yapılan tahliye başvurusundan da sonuç alamadıklarını bildirdi.

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