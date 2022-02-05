Kalem kalem Ankapark: Dinozorlara 7,9, plastik çiçeklere 1,8 milyon dolar

Eski Ankara belediye başkanı Melih Gökçek’in çılgın projesi Ankapark’ta hiç kullanılmayan teleferiğe 50,4 milyon, dinozorlara 7,9 milyon, plastik çiçeklereyse 1,8 milyon dolar ödenmiş.

Fotoğraf: Arşiv

AKP’li belediye başkanı Gökçek döneminde, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinde toplam 801 milyon dolar maliyetle hayata geçirilen Ankapark, beklenen ilgiyi göremeyince kapatılmıştı.

CHP’li Mansur Yavaş başkanlığındaki yeni Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) yönetimi, resmi sitesinde ‘israf sayfası’ adı altında söz konusu dönemde yapılan harcamaları ortaya koyuyor.

BirGün’den Mustafa Bildircin’in aktardığına göre Ankapark’ta sadece hayvan heykellerine ödenen para 1,3 milyon dolar. Yine AOÇ yenileme alanında kullanılmak üzere eylül 2013’te düzenlenen ihale kapsamında alınan 68 kalem mal için de yükleniciye 30,4 milyon dolar ödeme yapılmış.

Kullanılmayan teleferik için 50 milyon dolar

İhalesi Aralık 2013’te ABB Kent Estetiği Daire Başkanlığı’nca düzenlenen ‘Hayvanat Bahçesi ve Teleferik Yapım İşi‘ için ödenen paraysa en maliyetli kalemlerden birini oluşturdu. İhale kapsamında yükleniciye toplam 50,4 milyon dolar ödeme yapıldığı tespit edildi. İşin başladığı günlerde dolar kurunun 2,036 TL olduğu bildirildi. Teleferik, tesisin faaliyette olduğu süreç dâhil hiçbir zaman kullanılmadı.

Çıkarılan tabloya göre, 33 kalem aydınlatma elemanıyla 202 metre uzunluğunda ‘müzikli görsel fıskiye‘ için 1 doların 2,044 TL olduğu günlerde düzenlenen satın alma işlemi için belediye kasasından 14,8 milyon TL çıktı.

Batık proje için yapılan fahiş harcamalardan bazıları şöyle:

Dinozor iskeletleri ve fosilleri: 694 bin dolar

Dinozor ve kamuflaj malzemeleri: 4,7 milyon dolar

Hareketli dinozor, yapay ağaç, bank ve gölgelikler: 2,5 milyon dolar

Plastik çiçek ve plastik ağaç: 1,8 milyon dolar

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